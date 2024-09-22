Farz-ı Kifâye nedir? Farz-ı Kifâye namazlar ve ibadetler nelerdir? Farz-ı Kifâye örnekleri

Farz ibadet ve namazlar, İslam dininde yerine getirilmesi zorunludur. Yapılmaması durumunda günah sayılır. Farz-ı Kifâye ibadetler de bir topluluğun bir kısmı tarafından yerine getirildiğinde diğerlerinin sorumluluktan muaf olduğu ibadetlerdir. Toplumda bir kişi yerine getirirse muaf olunan bu farzı hiç kimse tarafından yerine getirilmezse topumun tamamını günah işlemiş sayılır.

Farz-ı Kifâye nedir?

Farz-ı Kifâye İslam'da bir grup Müslümanın yerine getirmesi gereken toplumsal bir sorumluluk olan ibadet veya görevlerdir. Bu ibadetlerin veya görevlerin bir kısmı tarafından yapılması diğer Müslümanları bu yükümlülükten kurtarır. Eğer hiç kimse bu ibadetleri yapmazsa bütün Müslümanlar bu farzı yerine getirmedikleri için günah işlemiş sayılırlar. Farz-ı Kifâye İslam toplumunda dayanışmayı ve sosyal sorumluluğu vurgular. Her birey toplumsal düzeyde bazı sorumlulukları yerine getirerek, diğer bireylerin bu görevden muaf olmasına katkıda bulunur.

Farz-ı Ayn, bireysel olarak farz olan 5 vakit namaz ve oruç gibi ibadetleri kapsar. Farz-ı Kifâye ise bireysel değil toplumsal bir sorumluluk bilinci üzerine kuruludur. Örneğin cenaze namazı Farz-ı Kifâye ibadetine girer. Bir Müslüman öldüğünde, onun cenaze namazını topluluktan bazıları kıldığında diğerleri bu ibadetten muaf olur. Ancak kimse cenaze namazını kılmazsa, o toplumun tüm bireyleri sorumlu tutulur. Aynı şekilde İslam ilimlerini öğrenmek ve öğretmek de Farz-ı Kifâye örneklerinden biridir. Eğer bir toplulukta kimse dinî ilimleri öğrenmezse bu eksiklik toplumun genel sorumluluğu hâline gelir.

Farz-ı Kifâye namazlar ve ibadetler nelerdir?

Farz-ı Kifâye namazlar ve ibadetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Cenaze namazı

Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek

İslam ilimlerini öğrenmek ve öğretmek

Farz-ı Kifâye örnekleri neler?

Farz-ı Kifâye örnekleri bu ibadetleri anlamakta önemlidir. Cenaze namazı kılmak ve ölüyü yıkayıp kefenlemek bu türden görevlerdir. Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmek (ezberlemek), hadis ilmini öğrenmek, kelam ve fıkıh gibi ilimleri öğrenmek ve öğretmek de Farz-ı Kifâye kapsamındadır. Selam alıp vermek, hapşuran kişiye "yerhamükellah" demek gibi toplumsal nezaket kuralları da bu tür sorumluluklardandır.

Ayrıca Farz-ı Kifâye olan en önemli davranışlardan biri de İslam'ı anlatmak, araştırmalar yapmak ve dinî bilgileri yaymaktır. Bu görevler toplumda birileri tarafından yapıldığında diğerleri sorumluluktan muaf olur. Bu görevler toplumsal düzeni korurken bireylerin dini sorumluluklarını paylaşmalarını sağlar. Böylece bir grup Müslümanın yerine getirdiği bu görevler toplumun geri kalanını sorumluluktan muaf kılar.