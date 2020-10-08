Farz nedir? İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de her Müslümanın yapması zorunlu olan ibadet ve unsurlardan bahsedilir. Bundan dolayı Allah'ın varlığına inanan herkesin uyması gereken bazı zorunluluklar vardır. Peki, İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir? Farz nedir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
İslamiyet'te yapılan ibadetler farz, sünnet, vacip olarak kollara ayrılır. Farz, Müslüman olduğunu söyleyen her yetişkinin yapması zorunlu olan ibadetlere denir. Farz olan ibadetleri yapmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. Allah, bu ibadetlerin yapılmasını zorunlu tutar. Farz olan ibadetler de kendi içerisinde ikiye ayrılır:
Farz-ı ayn denilen ibadetler herkesin birey olarak yapması gereken ibadetlerdir. Örneğin; her Müslüman namaz kılmalı, oruç tutmalı ve Ramazan ayında fitre vermelidir. Farz-ı ayn denilen ibadetleri kişi, kendisinden başka bir kimseye yaptıramaz. Kendi başına yapması zorunlu ibadetlere denir.
Farz-ı kifaye ise her bireyin yapmak zorunda olmadığı ibadetlerdir. Bir topluluk içerisinde birkaç Müslüman yaptığında diğerlerinin yapmasına gerek kalmayan amellere denir. Yani sorumluluğu ayrı ayrı herkese ait olmayan ibadetler söz konusudur. Örneğin; ölen kimseyi gömmek, ölen bir kimsenin cenaze namazını kıldırmak ya da ölüyü yıkamak gibi. Bir ya da birkaç kişi bu amelleri yaptığında diğerlerinin tekrar yapmasına gerek kalmaz.
Allah'ın her Müslüman için yapmayı zorunlu kıldığı amellere 32 farz denir. Temelde 6 başlık altında toplanan toplam 32 adet yapılması zorunlu ibadet vardır:
İman, Müslüman'ın Allah ile arasındaki inanca ve inancındaki samimiyete denir. İmanı tasdikleyecek ibadetlerini samimi şekilde yapmasının yolu imanın şartlarından geçer. İmanın şartları 6 tanedir:
İslam'ın şartları, bir insanın Müslüman olması için yapması gerekenlerdir. Bu farzları yerine getiren kimseye Müslüman denir. Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın şartı 5 tanedir:
Kelime-i şehadet getirmek: Bir insanın Müslüman olabilmek için yapması gereken ilk şeydir. Kelime-i şehadet getirerek Allah'ın varlığına ve birliğini inandığını bunun yanında peygamberlerine de inandığını kabul etmiş demektir.
Namaz kılmak: Akıl sağlığı yerinde olan inançlı her kimse günde beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür. Fiziksel yeterliliği ayakta kılmaya müsaade etmeyen kimseler ise oturarak kılmakla sorumludur.
Oruç tutmak: Her yıl 30 gün süren Ramazan ayı boyunca her Müslüman oruç tutmak zorundadır.
Zekat vermek: Sahip olunan malların belirlenen oranda zekatı ihtiyaç sahibi kimselere verilmelidir.
Namazın içindeki ve dışındaki olmak üzere toplam 12 şartı vardır.
Namaz kılarken uyulması zorunlu olan şartlara namazın içindeki şartlar denir:
Namazın dışındaki şartlar ise temizlik ile ilgili olan ve namaza hazırlık sürecini kapsayan şartlardır:
Abdest alırken yapılması her koşulda zorunlu olan adımlar var. Bunlar olmadığında alınan abdestin geçerliliği sekteye uğrar. Abdestin farzı 4 tanedir:
Teyemmüm, su bulunmadığı durumda temiz kum ya da toprak ile abdest alınmasına denir. İslam'ın sunduğu kolaylıklardan biri olan teyemmümün 2 farzı vardır:
Niyet etmek: Her ibadette olduğu gibi teyemmümde de öncelikle Allah için yapılan amele niyet etmek zorunludur.
Boy abdesti alınırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır Guslün 3 farzı şunlardır:
Hicretten bir buçuk sene önce farz kılınmıştır. Namaz, ergenlik çağına giren her kadın ve erkeğe farzdır. Bundan dolayı İslamiyet'te erişkin olarak görülen her birey günde beş vakit namaz kılmak zorundadır.
Cuma namazının farz-ı ayın olarak kabul edilir. Üç cuma arka arkaya namaza gitmeyen bir kimsenin kalbinin mühürleneceği de söylenir. Bundan dolayı cuma namazı erişkin olan her erkek için farz kabul edilir.
Cuma namazının Kur'an-ı Kerim'de yalnızca erişkin erkeklere farz olduğu yazılmıştır. Kadınlar cuma namazlarından sorumlu tutulmamıştır. Ancak dileyen kadınların camiye giderek cuma namazına katılması da herhangi bir sorun teşkil etmez. Hatta zaman zaman verilen vaazlardan ve edilen toplu dualardan faydalanmaları için gitmeleri tavsiye edilir.
Hanefi mezhebinde yetişkin erkekler için bayram namazı vaciptir. Şafi mezhebinde ise farz-ı kifayedir.
Vitir namazı Hz. Muhammed'in yatsı namazından sonra kıldığı 3 rekâtlık namazdır. Vitir namazı kılmanın hükmü ise farz değildir. Ancak dinen vacip olduğu söylenir. Vacip, yapılması zorunlu olmasa da yapılması gerektiği düşünülen ibadetler için kullanılır. Bundan dolayı vitr namazının kılınması faydalıdır.
Kurban kesmenin hükmü her mezhep için farklıdır. Ancak hiçbir mezhepte kurban kesmek farz değildir. Yetişkin ve dinen yeterli mal varlığı olan her Müslüman kurban kesmelidir.
Sünnet olmak her erişkin erkek için sünnettir. Farz olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Hicretin üzerinden 9 sene geçmesiyle hac ibadeti farz sayıldı. Bugün maddi durumu yeterli olan herkes en az bir defa hacca gitmek zorundadır.
Zekat, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Fazla malı olan herkes belirlenen nisap miktarında zekatını vermelidir.
Oruç, hicretin ikinci yılında Şaban ayında farz kılınmıştır.
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