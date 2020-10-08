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Farz nedir? İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

İslam dininin her Müslüman için yapılmasını şart koştuğu şeyler vardır. Bunlar İslam'ın 32 farzı ve 54 farz olarak adlandırılır. Bu farzları öğrenmek her Müslümanın sorumluluğudur. Peki farz nedir? Farz olan ibadetler nelerdir? Hangi ibadet ne zaman farz kılındı? İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir? İşte bu soruların yanıtları...

Farz nedir? İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de her Müslümanın yapması zorunlu olan ibadet ve unsurlardan bahsedilir. Bundan dolayı Allah'ın varlığına inanan herkesin uyması gereken bazı zorunluluklar vardır. Peki, İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir? Farz nedir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Farz Ne Demek?

İslamiyet'te yapılan ibadetler farz, sünnet, vacip olarak kollara ayrılır. Farz, Müslüman olduğunu söyleyen her yetişkinin yapması zorunlu olan ibadetlere denir. Farz olan ibadetleri yapmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. Allah, bu ibadetlerin yapılmasını zorunlu tutar. Farz olan ibadetler de kendi içerisinde ikiye ayrılır:

Farz-ı ayn denilen ibadetler herkesin birey olarak yapması gereken ibadetlerdir. Örneğin; her Müslüman namaz kılmalı, oruç tutmalı ve Ramazan ayında fitre vermelidir. Farz-ı ayn denilen ibadetleri kişi, kendisinden başka bir kimseye yaptıramaz. Kendi başına yapması zorunlu ibadetlere denir.

Farz-ı kifaye ise her bireyin yapmak zorunda olmadığı ibadetlerdir. Bir topluluk içerisinde birkaç Müslüman yaptığında diğerlerinin yapmasına gerek kalmayan amellere denir. Yani sorumluluğu ayrı ayrı herkese ait olmayan ibadetler söz konusudur. Örneğin; ölen kimseyi gömmek, ölen bir kimsenin cenaze namazını kıldırmak ya da ölüyü yıkamak gibi. Bir ya da birkaç kişi bu amelleri yaptığında diğerlerinin tekrar yapmasına gerek kalmaz.

32 Farz Nedir?

Allah'ın her Müslüman için yapmayı zorunlu kıldığı amellere 32 farz denir. Temelde 6 başlık altında toplanan toplam 32 adet yapılması zorunlu ibadet vardır:

İmanın Farzları

İman, Müslüman'ın Allah ile arasındaki inanca ve inancındaki samimiyete denir. İmanı tasdikleyecek ibadetlerini samimi şekilde yapmasının yolu imanın şartlarından geçer. İmanın şartları 6 tanedir:

  • Allah'ın varlığına ve birliğine iman
  • Gönderilen ilahi kitaplara iman
  • Allah'ın meleklerine iman
  • Allah'ın elçisi olan peygamberlerine iman
  • Ahiret gününün varlığına iman
  • Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman

İslam'ın Farzları

İslam'ın şartları, bir insanın Müslüman olması için yapması gerekenlerdir. Bu farzları yerine getiren kimseye Müslüman denir. Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın şartı 5 tanedir:

  • Kelime-i şehadet getirmek: Bir insanın Müslüman olabilmek için yapması gereken ilk şeydir. Kelime-i şehadet getirerek Allah'ın varlığına ve birliğini inandığını bunun yanında peygamberlerine de inandığını kabul etmiş demektir.

  • Namaz kılmak: Akıl sağlığı yerinde olan inançlı her kimse günde beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür. Fiziksel yeterliliği ayakta kılmaya müsaade etmeyen kimseler ise oturarak kılmakla sorumludur.

  • Oruç tutmak: Her yıl 30 gün süren Ramazan ayı boyunca her Müslüman oruç tutmak zorundadır.

  • Zekat vermek: Sahip olunan malların belirlenen oranda zekatı ihtiyaç sahibi kimselere verilmelidir.

  • Hacca gitmek: Maddi imkanı olan her Müslüman bir kez hacca gitmekle yükümlüdür.

    • Namazın 12 Şartı

    Namazın içindeki ve dışındaki olmak üzere toplam 12 şartı vardır.

    Namazın İçindeki Şartlar

    Namaz kılarken uyulması zorunlu olan şartlara namazın içindeki şartlar denir:

    • İftidah tekbiri
    • Kıyam
    • Kıraat
    • Rüku
    • Secde
    • Kai'de-i ahire

    Namazın Dışındaki Şartlar

    Namazın dışındaki şartlar ise temizlik ile ilgili olan ve namaza hazırlık sürecini kapsayan şartlardır:

    • Hadesten taharet
    • Necâsetten taharet
    • Setr-i avret
    • İstikbâl-i kıble
    • Vakit
    • Niyet

    Abdestin Farzları

    Abdest alırken yapılması her koşulda zorunlu olan adımlar var. Bunlar olmadığında alınan abdestin geçerliliği sekteye uğrar. Abdestin farzı 4 tanedir:

    • Abdest alırken yüzün her yerini tamamen yıkamak
    • Kolları dirsekler de ıslanacak şekilde yıkamak.
    • Başın dörtte üçünü mesh etmek
    • Ayakları, ellerde olduğu gibi, topuklar da ıslanacak şekilde yıkamak

    Teyemmümün Farzları

    • Teyemmüm, su bulunmadığı durumda temiz kum ya da toprak ile abdest alınmasına denir. İslam'ın sunduğu kolaylıklardan biri olan teyemmümün 2 farzı vardır:

    • Niyet etmek: Her ibadette olduğu gibi teyemmümde de öncelikle Allah için yapılan amele niyet etmek zorunludur.

    • Elleri iki sefer toprağa vurmak: İki eli ilk toprağa vuruşun ardından yüz mesh edilir. İkinci kez toprağa vurulmasının ardından ise kollar mesh edilir.

    Guslün Farzları

    Boy abdesti alınırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır Guslün 3 farzı şunlardır:

    • Ağzı iyice yıkamak
    • Burnu iyice yıkamak
    • Vücudu herhangi bir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkamak

    Namaz Ne Zaman Farz Kılındı?

    Hicretten bir buçuk sene önce farz kılınmıştır. Namaz, ergenlik çağına giren her kadın ve erkeğe farzdır. Bundan dolayı İslamiyet'te erişkin olarak görülen her birey günde beş vakit namaz kılmak zorundadır.

    Cuma Namazı Farz mı?

    Cuma namazının farz-ı ayın olarak kabul edilir. Üç cuma arka arkaya namaza gitmeyen bir kimsenin kalbinin mühürleneceği de söylenir. Bundan dolayı cuma namazı erişkin olan her erkek için farz kabul edilir.

    Cuma Namazı Kadınlara Farz mıdır?

    Cuma namazının Kur'an-ı Kerim'de yalnızca erişkin erkeklere farz olduğu yazılmıştır. Kadınlar cuma namazlarından sorumlu tutulmamıştır. Ancak dileyen kadınların camiye giderek cuma namazına katılması da herhangi bir sorun teşkil etmez. Hatta zaman zaman verilen vaazlardan ve edilen toplu dualardan faydalanmaları için gitmeleri tavsiye edilir.

    Bayram Namazı Farz mı?

    Hanefi mezhebinde yetişkin erkekler için bayram namazı vaciptir. Şafi mezhebinde ise farz-ı kifayedir.

    Vitir Namazı Farz mı?

    Vitir namazı Hz. Muhammed'in yatsı namazından sonra kıldığı 3 rekâtlık namazdır. Vitir namazı kılmanın hükmü ise farz değildir. Ancak dinen vacip olduğu söylenir. Vacip, yapılması zorunlu olmasa da yapılması gerektiği düşünülen ibadetler için kullanılır. Bundan dolayı vitr namazının kılınması faydalıdır.

    Kurban Kesmek Farz Mı? Kurban Kimlere Farz?

    Kurban kesmenin hükmü her mezhep için farklıdır. Ancak hiçbir mezhepte kurban kesmek farz değildir. Yetişkin ve dinen yeterli mal varlığı olan her Müslüman kurban kesmelidir.

    Sünnet Olmak Farz Mı?

    Sünnet olmak her erişkin erkek için sünnettir. Farz olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

    Hac Ne Zaman Farz Kılındı?

    Hicretin üzerinden 9 sene geçmesiyle hac ibadeti farz sayıldı. Bugün maddi durumu yeterli olan herkes en az bir defa hacca gitmek zorundadır.

    Zekat Ne Zaman Farz Kılındı?

    Zekat, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Fazla malı olan herkes belirlenen nisap miktarında zekatını vermelidir.

    Oruç Ne Zaman Farz Kılındı?

    Oruç, hicretin ikinci yılında Şaban ayında farz kılınmıştır.

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