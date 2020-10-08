Farz nedir? İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de her Müslümanın yapması zorunlu olan ibadet ve unsurlardan bahsedilir. Bundan dolayı Allah'ın varlığına inanan herkesin uyması gereken bazı zorunluluklar vardır. Peki, İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir? Farz nedir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Farz Ne Demek?

İslamiyet'te yapılan ibadetler farz, sünnet, vacip olarak kollara ayrılır. Farz, Müslüman olduğunu söyleyen her yetişkinin yapması zorunlu olan ibadetlere denir. Farz olan ibadetleri yapmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. Allah, bu ibadetlerin yapılmasını zorunlu tutar. Farz olan ibadetler de kendi içerisinde ikiye ayrılır:

Farz-ı ayn denilen ibadetler herkesin birey olarak yapması gereken ibadetlerdir. Örneğin; her Müslüman namaz kılmalı, oruç tutmalı ve Ramazan ayında fitre vermelidir. Farz-ı ayn denilen ibadetleri kişi, kendisinden başka bir kimseye yaptıramaz. Kendi başına yapması zorunlu ibadetlere denir.

Farz-ı kifaye ise her bireyin yapmak zorunda olmadığı ibadetlerdir. Bir topluluk içerisinde birkaç Müslüman yaptığında diğerlerinin yapmasına gerek kalmayan amellere denir. Yani sorumluluğu ayrı ayrı herkese ait olmayan ibadetler söz konusudur. Örneğin; ölen kimseyi gömmek, ölen bir kimsenin cenaze namazını kıldırmak ya da ölüyü yıkamak gibi. Bir ya da birkaç kişi bu amelleri yaptığında diğerlerinin tekrar yapmasına gerek kalmaz.