Fas açıklarında 19 kişi kurtarıldı

Fas'ın Kazablanka kenti açıklarında, yasa dışı yollarla ülkeden ayrılmak isteyen aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 19 kişi kurtarıldı.

Fas ordusundan yapılan yazılı açıklamada, deniz kuvvetlerine bağlı birimlerin, Kazablanka kenti açıklarında aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 19 kişiyi kurtardığı belirtildi.

İçerisinde herhangi bir kurtarma ekipmanı bulunmayan tekneyle denize açılan ve tümü Faslı bu kişilerin kaçakçılar tarafından denizde bırakıldığı aktarılan açıklamada, teknenin Kazablanka sahilinin 32 kilometre açıklarında tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kurtarılan kişilerin, güvenli bir şekilde Kazablanka Limanı'na ulaştırıldığı ifade edildi.

