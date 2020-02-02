HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: "Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: "Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 21:12 | Son Güncelleme

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: "Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Müslümanların, Filistin'in başkentinin Kudüs dışına taşınmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Osmani, genel sekreterliğini yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Fes kentindeki bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan vazgeçmeyecek." dedi.

Tam egemenliğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka seçenek olmadığını belirten Osmani, konuşmasında ayrıca "Müslümanlar, Filistin'in başkentinin Kudüs dışında bir yere taşınmasını kabul etmeyecek." ifadesini kullandı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Tek taraflı sözde plan ayrıca, Filistin devletinin başkentinin, mevcut güvenlik duvarının (Ayrım Duvarı) doğu ve kuzeyinde kalan Filistin'e ait bölgelerde (Kefr Akab, Şuafat'ın doğusu ve Ebu Dis bölgeleri) olmasını öngörüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesiUludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Saadettin el-Osmani

En Çok Okunan Haberler

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Bakanlık'tan okullara 'koronavirüs' notu!

Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.