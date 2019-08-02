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FAS BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun çatı katında yangın, çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta bulunan Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun çatı katında yangın, çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 12.45 sıralarında Çayır Sokak'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatı katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve konsolosluk görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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