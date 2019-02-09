Fas bazı tarafları ülkeye zarar vermeye çalışmakla suçladı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ismini vermediği bazı tarafları, ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Adalet ve Kalkınma Partisinin başkent Rabat yakınlarındaki Buznika kentindeki Gençlik Merkez Komitesi toplantısında konuşan Osmani, "Ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar vermek isteyenler var. Özellikle Batı Sahra'nın toprak bütünlüğü başta olmak üzere büyük ulusal meselelere zarar vermek isteyenler var." dedi.

Fas'ın yatırım cazibesi ve siyasi konumunun, bölgesel ve uluslararası düzeyde çekememezliğe neden olduğunu belirten Osmani, yatırım cazibesi bakımından Afrika'da birinci sırada yer aldıklarını ve hükümetin gelişmekte olan ülkeler sınıfına girme hedefini gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Osmani'nin bu açıklaması, Fas'ın Abu Dabi Büyükelçisi Muhammed Ayet Vali'yi geri çağırdığı iddialarının akabinde geldi.

Fas'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri ise dün Fas'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için Rabat yönetimi tarafından geri çağrıldım." ifadesini kullanmış ve bunun geçici bir durum olduğunu belirtmişti.