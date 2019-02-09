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Fas bazı tarafları ülkeye zarar vermeye çalışmakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: - "Ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar vermek isteyenler var. Özellikle Batı Sahra'nın toprak bütünlüğü başta olmak üzere büyük ulusal meselelere zarar vermek isteyenler var"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ismini vermediği bazı tarafları, ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Adalet ve Kalkınma Partisinin başkent Rabat yakınlarındaki Buznika kentindeki Gençlik Merkez Komitesi toplantısında konuşan Osmani, "Ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar vermek isteyenler var. Özellikle Batı Sahra'nın toprak bütünlüğü başta olmak üzere büyük ulusal meselelere zarar vermek isteyenler var." dedi.

Fas'ın yatırım cazibesi ve siyasi konumunun, bölgesel ve uluslararası düzeyde çekememezliğe neden olduğunu belirten Osmani, yatırım cazibesi bakımından Afrika'da birinci sırada yer aldıklarını ve hükümetin gelişmekte olan ülkeler sınıfına girme hedefini gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Osmani'nin bu açıklaması, Fas'ın Abu Dabi Büyükelçisi Muhammed Ayet Vali'yi geri çağırdığı iddialarının akabinde geldi.

Fas'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri ise dün Fas'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için Rabat yönetimi tarafından geri çağrıldım." ifadesini kullanmış ve bunun geçici bir durum olduğunu belirtmişti.

Mansuri, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita'nın, Katar merkezli "Al Jazeera" televizyonunda, Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemesinin ardından Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" kanalında Fas'ın toprak bütünlüğü (Batı Sahra) aleyhinde belgesel yayımlamasına işaret ederek geri çağrılma sebebinin iki ülke ilişkilerinde yaşanan bu son gelişmeyle ilgili olduğunu kaydetmişti.

Büyükelçi Mansuri geri çağrıldığını doğrulamasına rağmen Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita bu konudaki haberlerin asılsız olduğunu söylemişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Fas Suudi Arabistan

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