"Fas bölgedeki askeri gücü dengelemeyi hedefliyor"

HALİD MECDUB - Faslı Güvenlik Uzmanı Muhammed Şakir, Rabat yönetiminin F-16 savaş uçaklarının alımı ve geliştirilmesi için ABD ile yaptığı anlaşmayla bölgede ve komşusu Cezayir'le bir güç dengesi oluşturmayı hedeflediğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı, Mart ayında anlaşmanın imzalanmasının ardından yayımlanan bir bildiride, Fas'a F-16D/C Block 72 serisi 25 savaş uçağının yaklaşık 3,8 milyar dolara satılmasına onay verdi.
Bakanlıkça, ayrıca Fas'ın mevcut 23 F-16 uçağının ise V konfigürasyonuna yükseltilmesini içeren 985 milyon dolarlık askeri satış da onaylandı.
Rabat yönetiminin, ABD ile yaptığı savaş uçağı anlaşmasını değerlendiren Faslı güvenlik uzmanı Muhammed Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın niteliği, donanım ve bütçe açısından ülkesinin yaptığı en önemli anlaşmalar arasında yer aldığını dile getirdi.
"Rabat, Cezayir'le iki bölgesel otorite olarak bir çeşit güç dengesi oluşturmaya çalışıyor." diyen Şakir, silah satışıyla ABD'nin Fas'ı stratejik ortak olarak gördüğü mesajını da vermeye çalıştığını ifade etti.
Şakir, anlaşmanın daha önceki askeri anlaşmalara göre büyük bütçeli olduğunu belirterek, ABD'nin Fas'a satılmasına onay verdiği savaş uçaklarının en modern hava kuvvetleri unsuru olduğunu söyledi.
- Fas, askeri teçhizatını geliştirmeye çalışıyor
Anlaşmanın yerli ve bölgesel nedenlerle yapıldığını dile getiren Şakir, ülke içi boyutunun Fas ordusunun son yıllarda modern teknolojili cihazlarla askeri teçhizatını geliştirmeye çalışmasıyla ilgili olduğunu aktardı.
Şakir, Cezayir'le silahlanma yarışı içine giren Fas'ın, askeri teçhizatını son zamanlarda imzaladığı anlaşmalarla geliştirmeye çalıştığını belirtti.
Uçak alımının bölgesel nedenlerine ilişkin ise Şakir, "Fas'ın bu uçakları edinme nedeni, komşusu Cezayir'le girdiği silahlanma yarışı içinde hava kuvvetlerini güçlendirmeyi hedeflemesinden kaynaklanıyor. Özellikle bu uçaklar hareket kabiliyetiyle diğerlerinden ayrılıyor." dedi.
Güvenlik Uzmanı Şakir, askeri anlaşmanın Fas ve Cezayir arasındaki silahlanma yarışının sadece bir bölümü olduğunu, asıl noktanın iki ülkenin alacağı silahların kalitesinde yattığını söyledi.
Analist Şakir, Fas'ın en modern silahları alarak Cezayir'in büyük askeri bütçesi ile kendi gücünü dengelemeye çalıştığını ifade etti.
ABD'nin son anlaşmayla Fas'ı stratejik bir ortak olarak gördüğüne dikkati çeken Şakir, askeri ortaklığın ikili görüşmeler ve askeri tatbikatlara yansıdığını kaydetti.
Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ABD ve Fas ortak askeri tatbikatı "Afrika Aslanı" geçen pazar günü sonlanmıştı.
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