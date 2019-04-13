"Fas bölgedeki askeri gücü dengelemeyi hedefliyor"

HALİD MECDUB - Faslı Güvenlik Uzmanı Muhammed Şakir, Rabat yönetiminin F-16 savaş uçaklarının alımı ve geliştirilmesi için ABD ile yaptığı anlaşmayla bölgede ve komşusu Cezayir'le bir güç dengesi oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Mart ayında anlaşmanın imzalanmasının ardından yayımlanan bir bildiride, Fas'a F-16D/C Block 72 serisi 25 savaş uçağının yaklaşık 3,8 milyar dolara satılmasına onay verdi.

Bakanlıkça, ayrıca Fas'ın mevcut 23 F-16 uçağının ise V konfigürasyonuna yükseltilmesini içeren 985 milyon dolarlık askeri satış da onaylandı.

Rabat yönetiminin, ABD ile yaptığı savaş uçağı anlaşmasını değerlendiren Faslı güvenlik uzmanı Muhammed Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın niteliği, donanım ve bütçe açısından ülkesinin yaptığı en önemli anlaşmalar arasında yer aldığını dile getirdi.

"Rabat, Cezayir'le iki bölgesel otorite olarak bir çeşit güç dengesi oluşturmaya çalışıyor." diyen Şakir, silah satışıyla ABD'nin Fas'ı stratejik ortak olarak gördüğü mesajını da vermeye çalıştığını ifade etti.