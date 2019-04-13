HABER

"Fas bölgedeki askeri gücü dengelemeyi hedefliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Faslı Güvenlik Uzmanı Muhammed Şakir: - "Rabat, Cezayir'le iki bölgesel otorite olarak bir çeşit güç dengesi oluşturmaya çalışıyor" - "Fas'ın (ABD savaş) uçaklarını edinme nedeni, komşusu Cezayir'le girdiği silahlanma yarışı içinde hava kuvvetlerini güçlendirmeyi hedeflemesinden kaynaklanıyor"

HALİD MECDUB - Faslı Güvenlik Uzmanı Muhammed Şakir, Rabat yönetiminin F-16 savaş uçaklarının alımı ve geliştirilmesi için ABD ile yaptığı anlaşmayla bölgede ve komşusu Cezayir'le bir güç dengesi oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Mart ayında anlaşmanın imzalanmasının ardından yayımlanan bir bildiride, Fas'a F-16D/C Block 72 serisi 25 savaş uçağının yaklaşık 3,8 milyar dolara satılmasına onay verdi.

Bakanlıkça, ayrıca Fas'ın mevcut 23 F-16 uçağının ise V konfigürasyonuna yükseltilmesini içeren 985 milyon dolarlık askeri satış da onaylandı.

Rabat yönetiminin, ABD ile yaptığı savaş uçağı anlaşmasını değerlendiren Faslı güvenlik uzmanı Muhammed Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın niteliği, donanım ve bütçe açısından ülkesinin yaptığı en önemli anlaşmalar arasında yer aldığını dile getirdi.

"Rabat, Cezayir'le iki bölgesel otorite olarak bir çeşit güç dengesi oluşturmaya çalışıyor." diyen Şakir, silah satışıyla ABD'nin Fas'ı stratejik ortak olarak gördüğü mesajını da vermeye çalıştığını ifade etti.

Şakir, anlaşmanın daha önceki askeri anlaşmalara göre büyük bütçeli olduğunu belirterek, ABD'nin Fas'a satılmasına onay verdiği savaş uçaklarının en modern hava kuvvetleri unsuru olduğunu söyledi.

- Fas, askeri teçhizatını geliştirmeye çalışıyor

Anlaşmanın yerli ve bölgesel nedenlerle yapıldığını dile getiren Şakir, ülke içi boyutunun Fas ordusunun son yıllarda modern teknolojili cihazlarla askeri teçhizatını geliştirmeye çalışmasıyla ilgili olduğunu aktardı.

Şakir, Cezayir'le silahlanma yarışı içine giren Fas'ın, askeri teçhizatını son zamanlarda imzaladığı anlaşmalarla geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Uçak alımının bölgesel nedenlerine ilişkin ise Şakir, "Fas'ın bu uçakları edinme nedeni, komşusu Cezayir'le girdiği silahlanma yarışı içinde hava kuvvetlerini güçlendirmeyi hedeflemesinden kaynaklanıyor. Özellikle bu uçaklar hareket kabiliyetiyle diğerlerinden ayrılıyor." dedi.

Güvenlik Uzmanı Şakir, askeri anlaşmanın Fas ve Cezayir arasındaki silahlanma yarışının sadece bir bölümü olduğunu, asıl noktanın iki ülkenin alacağı silahların kalitesinde yattığını söyledi.

Analist Şakir, Fas'ın en modern silahları alarak Cezayir'in büyük askeri bütçesi ile kendi gücünü dengelemeye çalıştığını ifade etti.

ABD'nin son anlaşmayla Fas'ı stratejik bir ortak olarak gördüğüne dikkati çeken Şakir, askeri ortaklığın ikili görüşmeler ve askeri tatbikatlara yansıdığını kaydetti.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ABD ve Fas ortak askeri tatbikatı "Afrika Aslanı" geçen pazar günü sonlanmıştı.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Düzce'de boş zirai ilaç kutularını geri getiren çiftçilere ücret ödenecekDüzce'de boş zirai ilaç kutularını geri getiren çiftçilere ücret ödenecek
Bu okulda öğrenciler, velileriyle ders işliyorBu okulda öğrenciler, velileriyle ders işliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
F-16 Fas savaş uçağı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.