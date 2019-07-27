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Fas Cebelitarık Boğazı'nda 242 sığınmacıyı kurtardı

27.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Avrupa’ya gitmeye çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 242 sığınmacı, Fas donanması tarafından kurtarılarak Fas’a geri getirildi.

Fas Cebelitarık Boğazı'nda 242 sığınmacıyı kurtardı

Fas donanması, Cebelitarık Boğazı’nda boğulma tehlikesi altında bulunan 242 sığınmacıyı kurtardı.

Fas haber ajansı MAP’ın Cuma günü aktardığı bilgilere göre, aralarında 50 kadın ve 12 çocuğun da bulunduğu sığınmacılar, şişme botlarla Avrupa’ya doğru yol alıyordu. Kurtarılan sığınmacılar Fas’a geri götürülürken, bazılarına tıbbi yardım sağlandı. Ajans haberinde, “Bazıları kötü durumda olan sığınmacılar, güvenli bir biçimde limana getirilmişlerdir” denildi.

Son yıllarda Fas, Avrupa’ya İspanya vasıtasıyla ulaşmayı planlayan Afrikalı sığınmacılar için bir geçiş noktası haline geldi. Avrupa Birliği (AB), sığınmacı akınını durdurma amacıyla, geçen yıl Fas’a 140 milyon euro finansman desteğinde bulunmuştu. Söz konusu fonla, Fas’ın insan ticaretini durdurma çabalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre, 2019 yılında şu ana kadar 15 bini aşkın sığınmacı İspanya’ya ulaşmayı başardı. Bunlar arasında 200 kişi yaşamını yitirdi.

İstatistiklere göre, 2018 yılında 117 bin sığınmacı Akdeniz’in diğer yakasına geçmeye çalıştı. Bu sayı, 2017 yılındaki sayıdan 55 bin 700 daha düşük.

AFP,dpa/BÜ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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