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"Fas-Cezayir yakınlaşması, Mağrip Arap Birliği'ne güç kazandıracak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 19:05 | Son Güncelleme

Mağrip Arap Birliği Genel Sekreteri Tayyib el-Bekuş, Fas-Cezayir yakınlaşmasının, MAB'a güç vereceğini söyledi

Mağrip Arap Birliği (MAB), Fas-Cezayir yakınlaşmasının, birliğe güç vereceğini belirtti.

Fas Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada göre, Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, MAB Genel Sekreteri Tayyib el-Bekuş ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmede konuşan MAB Genel Sekreteri Bekuş, Fas'ın Cezayir ile ilişkilerinin normalleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için yaptığı çağrıdan övgüyle söz ederek, "Fas-Cezayir yakınlaşması, Mağrip Arap Birliği'ne güç kazandıracak." ifadesini kullandı.

"Fas Kralı 6. Muhammed'in girişimi, sadece iyi niyetlerin dile getirilmesinden ibaret değil. Girişim aynı zamanda iki komşu ülke arasında diyalog için pratik öneriler de sunuyor." diyen Bekuş, bu girişimin uygulamaya konulabilmesi için tüm tarafların olumlu bir yaklaşım içinde olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Fas Meclis Başkanı Maliki de Kral 6. Muhammed'in Cezayir ile ilişkileri normalleştirmek isteğini açık bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, geçen çarşamba Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması çağrısında bulunmuştu.

Fas Kralı, "Kardeş Cezayir'le, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engelleyen anlaşmazlıkların aşılması için açık ve doğrudan bir diyaloğa hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de düzenlediği basın toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cezayir ile Fas arasında diyaloğa hep destek verdiğini ve Fas Kralı 6. Muhammed'in "ortak komite çağrısından" memnuniyet duyduğunu aktarmıştı.

Fas, Marakeş kentindeki terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla, Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın vatandaşlarından vize talebine cevap olarak, Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.

İki ülke arasındaki en önemli sorunlardan birinin de Batı Sahra olduğu belirtiliyor.

Cezayir, Fas, Libya, Moritanya ve Tunus'un üyeleri olduğu Mağrip Arap Birliği, 17 Şubat 1989'da Fas'ın Marakeş kentinde kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fas Mağrip Arap Birliği

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