Mağrip Arap Birliği (MAB), Fas-Cezayir yakınlaşmasının, birliğe güç vereceğini belirtti.

Fas Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada göre, Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, MAB Genel Sekreteri Tayyib el-Bekuş ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmede konuşan MAB Genel Sekreteri Bekuş, Fas'ın Cezayir ile ilişkilerinin normalleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için yaptığı çağrıdan övgüyle söz ederek, "Fas-Cezayir yakınlaşması, Mağrip Arap Birliği'ne güç kazandıracak." ifadesini kullandı.

"Fas Kralı 6. Muhammed'in girişimi, sadece iyi niyetlerin dile getirilmesinden ibaret değil. Girişim aynı zamanda iki komşu ülke arasında diyalog için pratik öneriler de sunuyor." diyen Bekuş, bu girişimin uygulamaya konulabilmesi için tüm tarafların olumlu bir yaklaşım içinde olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Fas Meclis Başkanı Maliki de Kral 6. Muhammed'in Cezayir ile ilişkileri normalleştirmek isteğini açık bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, geçen çarşamba Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması çağrısında bulunmuştu.