Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesine (AfCFTA) katılmasının Polisario Cephesi'ni tanıdığı anlamına gelmediğini söyledi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Nijer'in ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Birliği (AfB) 12. Olağanüstü Zirvesi'nin ardından konuşan Burita, "Fas'ın kurulma sürecine katıldığı AfCFTA'yı onaylaması toprak birliğini tehdit eden oluşumu kabul ettiği şeklinde yorumlanabilecek bir şey değil." dedi.

AfB 12. Olağanüstü Zirvesi'nde, Rabat yönetimi ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmamasına rağmen Polisario Cephesi tarafından 1976'da siyasi bir hamleyle kurulan "Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti" (SADR), AfCFTA üyesi olarak ilan edildi.

- AfB 12. Olağanüstü Zirvesi

Afrika ülkelerinin liderleri Nijer'de, AfB 12. Olağanüstü Zirvesi için pazar günü bir araya gelmişti.

Başkent Niamey'de yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan zirveye katılan liderler, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması başta olmak üzere ortak paraya geçiş, güvenlik ve terör meseleleri dahil ortak birçok meseleyi görüşmüştü.