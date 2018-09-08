HABER

Fas, Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 02:22 | Son Güncelleme

Fas, Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Fas yönetimi, Hollanda'nın Rabat Büyükelçisi Desiree Bonis'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Rif Hareketi'ne mensup aktivistlerin durumuyla ilgili Hollanda parlamentosuna sunduğu raporun ardından Büyükelçi Bonis bakanlığa çağrıldı. Hollanda'nın Rabat Büyükelçisi Bonis'e, Fas yönetiminin, ülkenin içişlerine müdahaleyi reddettiği iletildi.

İki ülke dışişleri bakanlarının bu ay sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde yapmayı planladıkları görüşmenin de askıya alındığı ve bu bilginin de Hollanda Büyükelçisine iletildiği kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Fas'ın kuzeyindeki gösterileri düzenleyen Rif Hareketi'ne mensup aktivistlerin kötü şartlarda gözaltında tutulduğunu ifade eden ve AB ülkelerinin, aktivistlere verilen cezalara sessiz kalmasını eleştiren bir raporu, Hollanda parlamentosuna sunmuştu.

Fas ve Hollanda yönetimlerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un ülkesindeki Fas asıllı vatandaşları Fas'a gitmemeleri konusunda uyarmasına tepki göstermiş, Rif Hareketi üyelerine verilen cezalara ilişkin de konunun ülkenin iç meselesi olduğunu ve bu noktada dış müdahalelere izin verilmeyeceğini belirtmişti.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayızErdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız
Denize düşen helikopterin enkaz görüntüleriDenize düşen helikopterin enkaz görüntüleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükelçi Fas Hollanda

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.