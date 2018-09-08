Fas, Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Fas yönetimi, Hollanda'nın Rabat Büyükelçisi Desiree Bonis'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Rif Hareketi'ne mensup aktivistlerin durumuyla ilgili Hollanda parlamentosuna sunduğu raporun ardından Büyükelçi Bonis bakanlığa çağrıldı. Hollanda'nın Rabat Büyükelçisi Bonis'e, Fas yönetiminin, ülkenin içişlerine müdahaleyi reddettiği iletildi.

İki ülke dışişleri bakanlarının bu ay sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde yapmayı planladıkları görüşmenin de askıya alındığı ve bu bilginin de Hollanda Büyükelçisine iletildiği kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Fas'ın kuzeyindeki gösterileri düzenleyen Rif Hareketi'ne mensup aktivistlerin kötü şartlarda gözaltında tutulduğunu ifade eden ve AB ülkelerinin, aktivistlere verilen cezalara sessiz kalmasını eleştiren bir raporu, Hollanda parlamentosuna sunmuştu.

Fas ve Hollanda yönetimlerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un ülkesindeki Fas asıllı vatandaşları Fas'a gitmemeleri konusunda uyarmasına tepki göstermiş, Rif Hareketi üyelerine verilen cezalara ilişkin de konunun ülkenin iç meselesi olduğunu ve bu noktada dış müdahalelere izin verilmeyeceğini belirtmişti.

