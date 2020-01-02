Fas hükümeti: "Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız"

Fas hükümeti, Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Hasan Abyabe düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın Libyalı kardeşlerinin sorunlarını çözmek için onlarla birlikte çaba sarf ettiğini söyledi.

Ülkesinin, Libya'nın egemenliğine ve Suheyrat Anlaşması'nı uygulamak için gösterdiği gayrete saygı duyduğunu belirten Abyabe, "Mağrib Arap Birliğine üye bir ülkenin sorunlarını çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız." dedi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliğinin 31 Aralık 2019'daki Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve aralarında Fas'ın da bulunduğu Mağrib ülkelerine teşekkür etmişti.

- Suheyrat Anlaşması

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri darbeci General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.