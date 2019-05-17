Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halefi, Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin "Cezayir'deki yeni yönetimden iki ülke arasındaki sınırın açılmasını bekledikleri" şeklindeki açıklamasının hükümetin resmi görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Halefi, Fas resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Başbakan Osmani'nin Cezayir hakkında resmi bir açıklamada bulunmadığını ve hükümetin duruşuna yönelik bir ifade kullanmadığını savundu.

Fas Başbakanı Osmani, dün yerel basına yaptığı açıklamada, Cezayir'deki yeni yönetimin mantıken alması gereken ilk kararın Fas sınırının açılması olduğunu dile getirmişti.

- Geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas, Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ın Cezayir aleyhine resmi ve gayrı resmi karalama kampanyasına son vermesi, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapılması, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterilmesi ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretilmesi" olarak sıralandı.

İki ülke arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından birini Batı Sahra oluşturuyor.

