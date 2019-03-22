Yasalara saygı göstermeyen ve kamu güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan tüm uygulamalara karşı mücadele etmekte tereddüt etmeyeceklerini dile getiren Halfi, hükümetin öğrencilerin okula gitme haklarını korumak için gereken önlemleri almayı sürdüreceğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin grevi sürdürmelerinin artık kamu kurumlarında karışıklık çıkarmak dışında bir gerekçesi olmadığını belirtti.

RABAT (AA) - Fas hükümeti, sözleşmeli öğretmenlerin taleplerinin karşılandığını belirterek, gösterilerin ve grevin artık bir gerekçesi olmadığını söyledi.

Başbakan Sadeddin el-Osmani de 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

- İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu

Fas hükümeti, 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya koymuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

