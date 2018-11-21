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Fas ikinci uydusunu uzaya gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

Fas'ın yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu "MOHAMMED VI-B" uzaya fırlatıldı

Fas'ın yüksek çözünürlüklü "MOHAMMED VI-B" gözlem uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

Thales Alenia Space Şirketinin paylaştığı video kaydına göre, uydu yerel saatle 02.42'de Fransız Guyanası'ndaki Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme özelliğine sahip uydunun fırlatma roketinden ayrılmasının 55 dakika sürdüğü belirtildi.

Sivil ve güvenlik alanlarında hizmet verme kapasitesine sahip "MOHAMMED VI-B" uydusunun, gözlem, haritalama, arazi inceleme, bölgesel kalkınma, tarımsal gözlem, doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi, çölleşmenin izlenmesi, sınır ve kıyı gözetimi için kullanılması bekleniyor.

Fas "MOHAMMED VI-A" gözlem uydusunu geçen 7 Kasım 2017'de uzaya göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas gözlem uydusu MOHAMMED VI-B

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