HABER

Fas ile Fransa arasında yargı krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 03:49 | Son Güncelleme

Fas ile Fransa arasında yargı krizi

RABAT (AA) - Fas Adalet Bakanlığı, Fransa yargısının 4 Faslı gazeteciyi Paris'teki mahkemeye çağırmasına tepki olarak başkent Rabat'taki Fransız iletişim hakimini bakanlığa çağırdı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fransa'da Faslı eski bir subaya hakaret ettikleri gerekçesiyle 8 Ekim'de mahkemeye çıkmaları için 4 Faslı gazetecinin çağırılması protesto edildi ve Fas ile Cezayir arasındaki cezai ve sivil iş birliği dosyalarının takibinden ve iyileştirilmesinden sorumlu Fransız iletişim hakimi bakanlığa çağrıldı.

Yetkililer, Faslıların Fransız yargısı tarafından çağrılmasının iki ülke arasında imzalanan adli iş birliği anlaşmalarına aykırı olduğunu ifade etti.

Rabat ve Paris yönetimleri arasında varılan anlaşma, çağırmanın, adalet bakanlığı üzerinden diplomatik organlar aracılığıyla yapılmasını öngörüyor.

Fransız yargısınca çağrılan gazeteciler Adil Lahlu Kemal, Cemal Beravi, Naim Kemal ve Nercis er-Reğay.

Reğay ve Kemal ise yaptıkları yazılı açıklamada, başka bir ülkenin yargısının kendilerini yargılanmak üzere çağırmasından büyük şaşkınlık duyduklarını belirtti.

Gazeteciler, Paris'teki İstinaf Mahkemesi hakimi tarafından çağrılmalarının devlet egemenliği meselesini gündeme getirdiğini dile getirdi.

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatıldıYeni Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı
Gaziantep'te roket başlığı bulunduGaziantep'te roket başlığı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Fransa yargısı

En Çok Okunan Haberler

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.