Fas ile İspanya arasında İHA’lı uyuşturucu kaçakçılığı

Fas’ın Tanca şehri ile sınırı olan İspanya’nın Ceuta şehri arasında insansız hava aracı (İHA) kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete, İspanya polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İspanya polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda akıl almaz bir olay yaşandı. Fas ile İspanya arasında insansız hava aracı (İHA) kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yapan çete, İspanyol polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ceuta Polis Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bir süredir takip edilen çetenin pazartesi günü gerçekleştirilen operasyon ile çökertildiği kaydedildi. Açıklamada, kaçakçılık yapan çetenin Fas’da ürettikleri uyuşturucuyu, İHA’lar ile Fas’ın Tanca şehri ile kara sınırı olan İspanya’nın Ceuta şehrine kaçırarak, Avrupa’ya sokmaya çalıştığı ifade edildi.

İHA’lar sınırı 15 dakikada geçiyordu

Açıklamada, kaçakçılık çetesi uyuşturucuları İHA kullanarak taşıdığında iki ülke arasındaki sınırı, 15 dakikadan kısa bir sürede geçerek hem işlerini daha kazançlı bir hale getirdiğine, hem de yakalanma riskini azalttığına dikkat çekildi.