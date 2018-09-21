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Fas: "İran konusunda aynı yerdeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Tahran ile diplomatik ilişkileri kesme kararına dair ülkesinin pozisyonunda değişiklik olmadığını söyledi

Fas yönetimi, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden olan sebeplerin devam ettiğini belirtti.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, İran'ın müttefiki Lübnan merkezli Hizbullah'ın Polisario Cephesi'ne verdiği destek ve eğitim nedeniyle Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararına ilişkin ülkesinin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

İlişkilerin kesilmesine neden olan sebeplerin bugüne kadar devam ettiğini dile getiren Halfi, söz konusu adımın egemenlik ilkesi, toprak bütünlüğünün savunulması ve İran'a sunulan somut veriler temelinde atıldığını ifade etti.

- Ne olmuştu?

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 1 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisi'nin de ülkeyi terk etmesini istediğini duyurmuştu.

Burita, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu belirtmişti.

Fas'ın iddialarından sonra Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın "örgüt liderlerinin Polisario Cephesi'ne fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönündeki suçlaması reddedilerek, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla" alındığı öne sürülmüştü.
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- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
diplomatik ilişkiler Fas İRAN

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