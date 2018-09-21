Fas yönetimi, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden olan sebeplerin devam ettiğini belirtti.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, İran'ın müttefiki Lübnan merkezli Hizbullah'ın Polisario Cephesi'ne verdiği destek ve eğitim nedeniyle Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararına ilişkin ülkesinin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

İlişkilerin kesilmesine neden olan sebeplerin bugüne kadar devam ettiğini dile getiren Halfi, söz konusu adımın egemenlik ilkesi, toprak bütünlüğünün savunulması ve İran'a sunulan somut veriler temelinde atıldığını ifade etti.

- Ne olmuştu?

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 1 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisi'nin de ülkeyi terk etmesini istediğini duyurmuştu.

Burita, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu belirtmişti.