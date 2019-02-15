Fas-İspanya ilişkilerinde aktif iş birliği

TACEDDİN EL-ABDULAVİ - Fas ile İspanya arasındaki aktif iş birliğinin son dönemde özellikle ekonomi, enerji, güvenlik ve istihbarat gibi alanlarda zirveye çıktığı belirtiliyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir gelişim gösterdiği bu dönemde Fas'ın geri almak istediği İspanya'ya bağlı Sebte ve Melilla kentleri başta olmak üzere anlaşmazlık dosyalarının zamana bırakıldığı görülüyor.

İspanya, 2012'den bu yana Fas'ın birinci ticari ortağı olarak kabul ediliyor. İki ülke arasında artan ziyaretler ve imzalanan anlaşmalar da bunun göstergesi niteliğinde.

İspanya Kralı 6. Felipe, çarşamba günü Fas'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. İspanya Kralı'nın 2014'te tahta çıkmasının hemen ardından ziyaret ettiği ilk ülkeler arasında da Fas vardı.

Bu haftaki ziyaret kapsamında Felipe ve Fas Kralı 6. Muhammed, iki ülke arasında çok yönlü stratejik ortaklığın kurulması için bir mutabakat zaptının da aralarında bulunduğu, enerji, güvenlik ve kültür alanlarında iş birliği anlaşmalarına imza attı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de aralık ayında Fas'ı ilk kez ziyaret ederek Kral 6. Muhammed ile görüşmüştü. Stratejik ve ekonomik ortaklığa vurgu yapılan görüşmelerde Sanchez, ayrıca 2030 FIFA Dünya Kupası'na İspanya, Fas ve Portekiz'in birlikte ev sahipliği yapması fikrini ortaya atmıştı.