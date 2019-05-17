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Fas İstiklal Partisi siyasete güçlü dönüş için hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Fas'ta meclisteki üçüncü büyük güç olan İstiklal Partisinin 2021 seçimleri öncesi siyaset sahnesine güçlü bir geri dönüş sağlamak için çalıştığı belirtiliyor - İstiklal Partisi sözcüsü Abdulcabir er-Raşidi: - "Nizar Barka'nın yeni parti lideri seçildiği Ekim 2017'deki kongreden bu yana yeni bir strateji belirlendi. Bu strateji, siyasi ve örgütsel düzeyde partinin kapsamlı bir şekilde rehabilite edilmesine yönelik yeni bir politika izlenmesi aracılığıyla, partinin ülkede fiili liderliğini yeniden kazanmasını hedefliyor"

HALİD MECDUB - Fas'ın en köklü siyasi oluşumlarından İstiklal Partisi (İP) 2021 seçimleri öncesi siyaset sahnesinde etkisini artırarak eski günlerine dönmek istiyor.

Fas parlamentosunda 46 milletvekiliyle üçüncü sırada bulunan İP, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi önderliğindeki mevcut hükümeti desteklerken, Nisan 2018'de muhalefet saflarına geçmeye karar verdi.

Son dönemde yeniden ön plana çıkan İP, Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar tarafından Kasım 2015'te yayımlanan genelgeyle gündeme gelen eğitimin Fransızcalaştırılması tartışmalarında "Fransızca eğitime" destek verenlere karşılık ülkenin resmi dili olan Arapçanın yanında yer aldı ve bu dilin en büyük savunuculuğunu yaptı.

İP, sözleşmeli öğretmenlerin, hükümetin memur kadrosuna alınmaları talepleri ve bunun gibi tartışmalı meselelerde de parlamentoda ara buluculuk rolünü üstlendi. Partinin bu tutumunun, 2021 seçimlerinde kendilerine hükümete "giriş vizesi" verebileceği öngörülüyor.

- "Parti yeni bir strateji benimsedi"

AA muhabirine konuşan İP sözcüsü Abdulcabir er-Raşidi, "Nizar Barka'nın yeni parti lideri seçildiği Ekim 2017'deki kongreden bu yana yeni bir strateji belirlendi. Bu strateji, siyasi ve örgütsel düzeyde partinin kapsamlı bir şekilde rehabilite edilmesine yönelik yeni bir politika izlenmesi aracılığıyla, partinin ülkede fiili liderliğini yeniden kazanmasını hedefliyor." dedi.

Partinin popülist tutumdan uzak, sağlam bir söyleme dayanarak kamuoyu nezdindeki kimlik ve imajını güçlendirdiğine dikkati çeken Raşidi, hükümete kritik destek verme konumundan muhalif saflara geçişlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu durum partinin siyasi gündemini yeniden düzenlemesine ve çalışma mekanizmalarını geliştirmesine olanak sağladı. Parti ayrıca ülkenin birçok yerinde geniş çaplı halk toplantılarıyla vatandaşa yakın duruş politikasını benimsedi."

- "İP gerçekçi alternatiflerle partilerin kutuplaşmalarına son verdi"

İP'nin sözleşmeli öğretmenlerin 7 hafta süren grevleri ve bunun gibi tartışmalı meselelerde parlamentoda ara bulucu rolü üstlendiğine dikkati çeken Raşidi, "Parti, saha çalışmaları ve halk toplantıları yürüterek, hükümetin izlediği siyasete gerçekçi alternatifler sunarak partilerin kutuplaşmalarına son verdi. Kutuplaşmalar, belli bir partiye hizmet eden ve demokrasi sürecine zarar veren yapay bir fikir." ifadelerini kullandı.

Faslı siyasi analist Reşid Lazarg ise İP'nin dinamiklerinin yeni bir projeye veya yeni bir fikre dayanmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Partilerin gücünün yeni fikirler üretmek ve toplumsal projeler başlatarak vatandaşlara önermesine dayandığını söyleyen Lazarg, İP'nin daha önceki seçimlerde katılımın az olmasına karşın halkı seçimlere katılmaları yönünde teşvik edici herhangi bir fikir ortaya koymadığını savundu.

Hükümete yöneltilen eleştirilerin dozunun artmasına rağmen İP'nin halka gerçek bir alternatif sunmadığını kaydeden Lazarg, son zamanlarda partiye güç kazandıran şeyin, Sahra bölgesinin en büyük kentlerinden Layun'un Belediye Başkanı Hamdi Velid er-Reşid'in üyeliği olduğunu dile getirdi.

- İstiklal Partisi

Fas'ın en eski partisi olma özelliğini taşıyan İP, Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesinin verildiği sömürge yıllarında Abbas el-Fasi önderliğinde Fas Ulusal Hareketinin lider kadrosu tarafından 1944’te kuruldu.

1963'ten bu yana parlamenter sistemle yönetilen Fas'ta 1960, 70 ve 80'li yıllarda hükümette yer alan İP, 80'lerin sonunda ve 90'larda muhalefette yer aldı.

2007'de tekrar iktidara gelen parti, 2011'de "Arap Baharı"ndan etkilenen Fas’ta yeni anayasa değişikliği ile gidilen seçimde Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) ardından ikinci çıktı. PJD'nin kurduğu hükümette yer alan İP, 2013 yılında hükümetten ayrıldı.

2012 yılından bu yana partinin genel sekreterliğini yürüten Hamid Şabat liderliğinde Ekim 2016'daki genel seçimlere katılan İP, tarihi bir düşüş yaşayarak 395 sandalyeli meclise ancak 46 milletvekili gönderebildi.

Ekim 2017'de düzenlenen partinin 17'nci olağan genel kurulunda daha önce eski hükümetlerde görev alan Nizar Barka, partinin yeni lideri seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Fas İstiklal Partisi

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