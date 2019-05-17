Fas İstiklal Partisi siyasete güçlü dönüş için hazırlanıyor

HALİD MECDUB - Fas'ın en köklü siyasi oluşumlarından İstiklal Partisi (İP) 2021 seçimleri öncesi siyaset sahnesinde etkisini artırarak eski günlerine dönmek istiyor.

Fas parlamentosunda 46 milletvekiliyle üçüncü sırada bulunan İP, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi önderliğindeki mevcut hükümeti desteklerken, Nisan 2018'de muhalefet saflarına geçmeye karar verdi.

Son dönemde yeniden ön plana çıkan İP, Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar tarafından Kasım 2015'te yayımlanan genelgeyle gündeme gelen eğitimin Fransızcalaştırılması tartışmalarında "Fransızca eğitime" destek verenlere karşılık ülkenin resmi dili olan Arapçanın yanında yer aldı ve bu dilin en büyük savunuculuğunu yaptı.

İP, sözleşmeli öğretmenlerin, hükümetin memur kadrosuna alınmaları talepleri ve bunun gibi tartışmalı meselelerde de parlamentoda ara buluculuk rolünü üstlendi. Partinin bu tutumunun, 2021 seçimlerinde kendilerine hükümete "giriş vizesi" verebileceği öngörülüyor.

- "Parti yeni bir strateji benimsedi"

AA muhabirine konuşan İP sözcüsü Abdulcabir er-Raşidi, "Nizar Barka'nın yeni parti lideri seçildiği Ekim 2017'deki kongreden bu yana yeni bir strateji belirlendi. Bu strateji, siyasi ve örgütsel düzeyde partinin kapsamlı bir şekilde rehabilite edilmesine yönelik yeni bir politika izlenmesi aracılığıyla, partinin ülkede fiili liderliğini yeniden kazanmasını hedefliyor." dedi.