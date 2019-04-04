Fas İstiklal Partisi'nden parlamentoya güven oylaması çağrısı

Fas İstiklal Partisi, parlamentoya, hükümet için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Başkent Rabat'ta toplanan Partinin Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetten güven oyunun geri çekilmesini veya çalışmalarına devam etmesini öngören Anayasa'nın 103. maddesinin işletilmesi istendi.

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma sistemiyle ilgili çerçeve yasa tasarısına ilişkin yasal süreçteki son gelişmeler nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde tartışılma sürecinin doğurduğu tehlikeli yankılar ve yasama krizinin ardından böyle bir talepte bulunma kararı alındığı belirtildi.

Söz konusu 103. madde, başbakanın Temsilciler Meclisi'ne hükümetin politikaları hakkında açıklama veya yasal bir metin sunmasına imkan sağlıyor, bunun ışığında parlamentoda yapılacak oylamayla hükümetin istifasına veya görevine devam etmesine karar verilmesini öngörüyor.

Eğitim, öğretimle ilgili yasa tasarısını inceleyen parlamento komitesi toplantısı bir haftada 3 kez ertelendi. Komitenin bugün toplanması bekleniyor.