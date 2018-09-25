Fas kara sularında şüpheli bota ateş açıldı: 4 yaralı

Fas kara sularında dur ihtarına uymayan bota Fas donanması tarafından ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fas'ın El Madiyk el-Fıneydık Valiliğinden yapılan açıklamada, bir İspanya vatandaşının kullandığı ve Fas kara sularında dur ihtarına uymayan bota Fas donanması tarafından ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralananların hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

