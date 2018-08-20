Fas Kralı 450 mahkumu affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali"nin yıl dönümü münasebetiyle 450 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed tarafından yayımlanan kraliyet kararnamesiyle 450 mahkum hakkında af kararı verildi." ifadesi kullanıldı.

Fas Kralı 6. Muhammed, Kral ve Halk İhtilali Günü dolayısıyla geçen yıl da 415 mahkumu affetmişti.

