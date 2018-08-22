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Fas Kralı 889 mahkumu affetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 00:48 | Son Güncelleme

Fas Kralı 889 mahkumu affetti

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı dolayısıyla 889 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed tarafından yayımlanan kraliyet kararnamesiyle 889 mahkum hakkında af kararı verildi." ifadesi kullanıldı.

Ülkede birkaç aydır gündemde olan Rif Hareketi aktivistlerinin avukatı Muhammed Ağnac, AA muhabirine, serbest bırakılan mahkumlardan 11'inin Rif Hareketi davasından tutuklu olduğunu belirtti.

Ağnac, Rif Hareketi mensuplarından başka mahkumların da af kapsamında olabileceğine işaret ederek, halihazırda buna ilişkin kesin verilerin olmadığını aktardı.

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde geçen aylarda hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projeleri hayata geçirmediği gerekçesiyle düzenlenen gösteriler sırasında birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran'da karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi 20'şer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında sürelerde hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, geçen pazar günü "Kral ve Halk İhtilali"nin yıl dönümü münasebetiyle 450 mahkum hakkında af kararı vermişti.

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Fas Kral 6. Muhammed kurban bayramı Mahkum affı Rif Hareketi

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