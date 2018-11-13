Fas Kralı anma töreninde uyuya kalınca Trump sinirlendi!

Görüntülerde Trump ve Fas kralı arasında, Trump'ın eşi Melania'nın oturduğu görülüyor.
Kral, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron'un konuşması sırasında gözleri kapanıyor ve uyumaya başlıyor.
Bunun üzerine sinirlendiği bakışlarından anlaşılan Trump uzun bir süre gözlerrini ayırmadan uyuyan Fas Kralı'na bakıyor.
Gazetecilerin yakaladığı bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Trump'ın yağmurlu hava gerekçesiyle son gün düzenlenen etkinliğe katılmama kararı tartışma yaratmıştı.
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