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Fas Kralı anma töreninde uyuya kalınca Trump sinirlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 1. Dünya Savaşı anma etkinliğinde uyuya kalan Fas Kralı 4. Muhammed'e sinirlendi. Trump'ın kızgın bakışları gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.

Görüntülerde Trump ve Fas kralı arasında, Trump'ın eşi Melania'nın oturduğu görülüyor.

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Kral, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron'un konuşması sırasında gözleri kapanıyor ve uyumaya başlıyor.

Bunun üzerine sinirlendiği bakışlarından anlaşılan Trump uzun bir süre gözlerrini ayırmadan uyuyan Fas Kralı'na bakıyor.

Gazetecilerin yakaladığı bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Trump'ın yağmurlu hava gerekçesiyle son gün düzenlenen etkinliğe katılmama kararı tartışma yaratmıştı.

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ABD Trump Fas Kralı uyuya kalmak Muhammed Emmanuelle Macron

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