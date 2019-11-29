Fas Kralı'ndan "Gazze ablukası kaldırılsın" çağrısı

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail tarafından yıllardır Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Filistin meselesinin uluslararası bir öncelik haline getirilmesi gerektiğini belirten Kral 6. Muhammed, "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın devam etmesi, umutsuzluğu ve istikrarsızlığı artıracak." ifadelerini kullandı.

Fas Kralı, iki devletli çözümün, Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdireceğini ve Orta Doğu'da kapsamlı bir barışı sağlayabileceğini vurgulayarak, Gazze ablukasının kaldırılması çağrısı yaptı.

Filistin-İsrail meselesini siyasi bir çatışma şeklinde nitelendiren Kral 6. Muhammed, uluslararası barış girişimleri uyarınca adil ve kapsamlı siyasi bir çözümün gerekliliğini vurguladı.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

