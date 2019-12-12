HABER

Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı

Fas Kralı 6. Muhammed, İslam dünyasının zenginliklerinden yararlanmak için yeni bir yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Kral 6. Muhammed'in gönderdiği mesajı okudu.

İslam dünyasının zenginliklerinden yararlanmak için yeni bir yol haritası kabul edilmesi istenen mesajda, bunun İslam ülkelerinin yaşam kalitesi göstergelerinde niteliksel bir değişime katkı sağlayacağı belirtildi.

İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarının karmaşık ve hassas uluslararası koşullar altında, bölünme ve mezhep seslerinin yükseldiği, terör ve aşırılık olgusunun arttığı bir döneme denk geldiğine işaret edilen mesajda, bu durumlara yol açan sebeplerin ve faktörlerin ele alınması gerektiği kaydedildi.

Mesajında, "İslam dünyasındaki mevcut durumun doğru ve nesnel bir şekilde teşhis edilmesi, tarafsız ve derin bir biçimde değerlendirilmesi bu zor dönemin aşılmasına yardımcı olur." ifadelerine yer veren Fas Kralı 6. Muhammed, İİT'nin gücünün en önemli kaynağının Filistin ve Kudüs davasının haklılığına duyulan inanç olduğunu vurguladı.

İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalıAntalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı
Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2)Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Rabat

En Çok Okunan Haberler

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.