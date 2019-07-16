Fas Libya'da ölen 11 vatandaşının naaşını teslim aldı

TATVAN (AA) - Fas, Libya'da hayatını kaybeden 11 vatandaşının naaşını teslim aldığını duyurdu.

Fas Göç ve Yurt Dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakanı Abdulkerim bin Atik, ülkenin kuzeyindeki Tatvan kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, naaşını teslim aldıkları Faslıların 10'unun, Libya'da Halife Hafter güçlerine ait uçakların düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze yönelik saldırısında hayatını kaybettiğini, 1'inin ise hastalığı sebebiyle vefat ettiğini belirtti.

Naaşları teslim alma işleminin Libya'daki karışık durum nedeniyle zor olduğunu ifade eden Bin Atik, bir naaşı ülkeye geri götürmenin yaklaşık 6 bin avroya mal olduğunu söyledi.

Bin Atik, Bakanlığın ilgili Libya makamlarıyla saldırıda ölenlerin kimlik tespiti uygulamalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Hafter güçlerinin başkentin doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmen barınağına ay başında düzenlediği hava saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, saldırı uluslararası tepkiye yol açmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in başkent Trablus'a operasyon başlattığı 4 Nisan'dan bugüne, son göçmen barınağı saldırısı dahil Libya'da binden fazla insanın öldüğünü 5 binden fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

