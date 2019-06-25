Fas Meclisi'nden AB ile yapılan avlanma mesafesi anlaşmasına onay

Fas ile Avrupa Birliği (AB) arasında sene başında imzalanan avlanma mesafesine ilişkin anlaşma Fas Meclisi'nden geçti.

Mecliste yapılan oylamada, Avrupalı gemilere Fas kara sularında avlanma hakkı tanıyan anlaşmaya onay veren yasa tasarısı kabul edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Munya Busitte, Meclis'te anlaşmanın içeriğine ilişkin yaptığı konuşmada, "Yapılan bu balıkçılık anlaşması son derece önemli bir olay. Anlaşma Fas-AB ilişkilerinde tarihi bir aşamayı temsil ediyor; tarafların çok boyutlu stratejik ortaklığa bağlılığının güçlü bir göstergesi." dedi.

Busitte, Batı Sahra bölgesinin anlaşmaya dahil edilmesinin, "Fas'ın tek başına güney bölgelerini (Batı Sahra) kapsayan anlaşmalar yapmaya hakkı olduğunun" ispatı niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Avlanma mesafesine ilişkin balıkçılık anlaşması AB ile Faslı yetkililer arasında bu yıl 14 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalanmıştı.

Avrupalı gemilere Fas kara sularında avlanma hakkı tanıyan anlaşmanın, Fas'ın odaklandığı ve daha önce taraflar arasında ihtilafa neden olan Batı Sahra'nın kara sularını da kapsadığı belirtilmişti.