FAS (AA) - Faslı aydınlar ve politikacılar, meclisin, liselerde fen ve teknik derslerin Fransızca okutulmasını yasalaştırması halinde "anayasayı ihlal etmiş" olacağını belirtti.

Arap Dili Ulusal Koalisyonu Başkanı Fuad Buali, Fas Ulusal Basın Sendikası'nın başkent Rabat'taki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Parlamentoda yaşananlar, Fransız lobisinin lehine Fas okuluna karşı işlenmiş bir suçtur." dedi.

Buali, anayasanın uygun bir şekilde yorumlanmasının, ancak kimlik ve dil tartışması konusunda ulusal ve toplumsal bir fikir birliği ile sağlanabileceğini söyledi.

Faslı düşünür ve eski bakan Emhammed el-Halife de "Milletvekilleri anayasaya saygısızlık yapma ve ihlal etme konusunda uzlaşıyor. Böyle bir hakları yok. Halk kendilerini anayasayı uygulamak için seçti." diye konuştu.

Rabat'taki avukatlar heyeti üyesi Abdurrahman Binamr da "Biz, anayasanın şartlarının ihlal edilmesiyle karşı karşıyayız. Okullarda Fransızca eğitim uygulamasının yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşmak gayrimeşrudur, yasal değildir ve eninde sonunda hükümsüz kalacaktır." ifadesini kullandı.