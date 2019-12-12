Fas-Moritanya ilişkilerindeki gizli anlaşmazlık: Batı Sahra

Fas'ın Vecde kentinde bulunan I. Muhammed Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Halid Şeyat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin inişli çıkışlı olduğunu ve bunun somut nedenlere dayandığını söyledi.

Polisario Cephesi 19-23 Aralık'ta 15. konferansını düzenlemeye hazırlanırken, cephenin liderlerinden Muhammed Selim Veled Salik'in geçen ay sonunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ve İslami eğilimli Tevasul Partisi dahil siyasi partilerin liderleri tarafından kabul edilmesi Fas'ın tepkisini çekti.

Fas Hükümet Sözcüsü Hasan Abyabe'nin kasım ayında Moritanya'yı ziyaretinin yanı sıra Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanı Nasır Burita'nın açıklamalarıyla olumlu yönde ilerleyen iki ülke ilişkilerinde Batı Sahra meselesi "gizli anlaşmazlık" olarak yeniden ortaya çıktı.

Şeyat, Fas'ın bu yolu seçerek Batı Sahra meselesini diplomatik bir sorun haline getirmesinin Moritanya ile ilişkileri çıkmaza sürükleyeceğini ve bu durumun dış politikada, özellikle Afrika açılımı bağlamında Fas'ın çıkarına olmadığını savundu.

Son gelişmeler ışığında Fas'ın önünde iki seçenek bulunduğuna dikkati çeken Şeyat, bunlardan ilkinin diplomatik yollardan mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

- "Rabat'ın önünde iki seçenek var"

Bu durumun Cezayir ve Moritanya'daki sol partilerin Polisario Cephesi'ne desteğiyle karşılık bulduğunu belirten Şeyat, Polisario'nun bu ülkelerdeki İslami partilerin de desteğine başvurduğunu ifade etti.

Fas, Batı Sahra'da kendi egemenliğinde bir federasyon kurmakta ısrar ederken, Cezayir'in desteklediği Polisario Cephesi ise bölgede bir referandum yapılmasını istiyor.

Şeyat, "Moritanya, Batı Sahra konusunda net bir tutum sergilemiyor, bu durumu Cezayir-Fas ilişkilerinin seyrine bırakıyor. Bunun bir tarafı tercih etmekten daha kazançlı olacağını düşünüyor." dedi.

İkinci seçeneğin ise Fas'ın halen yaptığı gibi sessiz kalarak beklemek olduğunu belirten Şeyat, "Ancak, Moritanya Fas'ın sabrını zayıflık olarak algılıyor. Fas'ın tıpkı Cezayir gibi bu ülkeye özellikle ekonomik manada baskı yapma imkanı var." dedi.

- "Hayati hata"

Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar eş-Şankıti, Polisario Cephesi liderlerinden Salik'in Moritanya'daki İslami eğilimli Tevasul Partisi tarafından kabulünü "hayati hata" olarak nitelendirdi.

Şankıti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moritanyalı İslamcıların ülkenin önemli bir meselesinden siyasi rant devşirmesi uygun değil." ifadelerini kullandı.

Polisario Cephesi ve destekçilerinin savunduğu "kendi kaderini tayin" hakkının uluslararası hukukun bir kuralı olmadığını belirten Şankıti, bu kavramın 20. yüzyılın başında sınırların belirlenmesini kolaylaştırmak için benimsendiğini ifade etti.

Şantıki, "Bölge ülkeleri arasındaki bu açığın yapılacak anlaşmayla sonsuza dek kapatılması, Batı Sahra'nın Fas'a bırakılması ve iki büyük komşu olan Fas ile Cezayir arasındaki çatışmanın bitirilmesi Moritanya'nın çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.