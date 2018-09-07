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Fas sınırındaki düzensiz göçmenlerin başka kentlere gönderilmesine tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 22:28 | Son Güncelleme

Fas İnsan Haklarını Savunma Teşkilatı Sorumlusu Ahmed el-İmrani, düzensiz göç sorununun, göçmenlerin sınırdan uzaklaştırılmasıyla mümkün olmadığını söyledi - İmrani, uluslararası düzeyde kabul görmüş insan hakları ilkelerine saygılı bir yaklaşım çerçevesinde, göçmenleri örgütlemek ve entegre etmek için altyapı sağlamaya çalışılması gerektiğini belirtti

TANCA (AA) - Fas İnsan Haklarını Savunma Teşkilatı Sorumlusu Ahmed el-İmrani, "düzensiz göç sorununun en iyi çözümünün, göçmenlerin başka bölgelere gönderilmesi olmadığını" belirtti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kurumların insan ticareti faaliyetlerinin önüne geçmesinin önemine değinen İmrani, uluslararası düzeyde kabul görmüş insan hakları ilkelerine saygılı bir yaklaşım çerçevesinde, göçmenleri örgütlemek ve entegre etmek için altyapı sağlamaya çalışılması gerektiğini vurguladı.

İmrani, bu kapsamda "düzensiz göç sorununun en iyi çözümünün göçmenlerin başka bölgelere gönderilmesi olmadığı"na dikkati çekti.

- Fas'taki düzensiz göçmen sorunu

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, dün düzenlediği basın toplantısında sınırdaki kentlerde yaşayan bazı düzensiz göçmenlerin diğer Fas şehirlerine gönderilmesine dair yaptığı açıklamada, bu adımla "düzensiz göçmenlerin can güvenliğinin sağlanması, onların insan ticareti şebekelerinden uzaklaştırılmasının" amaçlandığını söyledi.

Ülkede 2018'de 54 binden fazla göç girişimini engellemeyi, kaçakçılık ve insan ticareti yapan 74 suç şebekesini çökertmeyi başardıklarını ifade eden Halfi, Fas'ın insan kaçakçılarının faaliyetlerine uygun bir yer haline dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Fas'taki Afrikalı göçmenler, resmi makamların kendilerine yönelik gözaltı ve zorla başka kentlere gönderilme kampanyasını protesto için geçen cuma günü gösteri düzenlemişti.

Ülkenin sahil kenti Nador, Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişler için kullandığı önemli duraklardan biri. Fas makamları sahil kentleri başta olmak üzere ülke genelinde insan kaçakçılığı yapan şebekelere karşı mücadele yürütüyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, bu yıl içinde 50 binden fazla düzensiz göçmen Fas'tan İspanya'ya ulaştı. Bu amaçla yola çıkan bin 400'den fazla kişi ise hayatını kaybetti ya da kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed el-İmrani Fas göçmen

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