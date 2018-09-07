Fas sınırındaki düzensiz göçmenlerin başka kentlere gönderilmesine tepkiler

Ülkede 2018'de 54 binden fazla göç girişimini engellemeyi, kaçakçılık ve insan ticareti yapan 74 suç şebekesini çökertmeyi başardıklarını ifade eden Halfi, Fas'ın insan kaçakçılarının faaliyetlerine uygun bir yer haline dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, dün düzenlediği basın toplantısında sınırdaki kentlerde yaşayan bazı düzensiz göçmenlerin diğer Fas şehirlerine gönderilmesine dair yaptığı açıklamada, bu adımla "düzensiz göçmenlerin can güvenliğinin sağlanması, onların insan ticareti şebekelerinden uzaklaştırılmasının" amaçlandığını söyledi.

İmrani, bu kapsamda "düzensiz göç sorununun en iyi çözümünün göçmenlerin başka bölgelere gönderilmesi olmadığı"na dikkati çekti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kurumların insan ticareti faaliyetlerinin önüne geçmesinin önemine değinen İmrani, uluslararası düzeyde kabul görmüş insan hakları ilkelerine saygılı bir yaklaşım çerçevesinde, göçmenleri örgütlemek ve entegre etmek için altyapı sağlamaya çalışılması gerektiğini vurguladı.

Fas'taki Afrikalı göçmenler, resmi makamların kendilerine yönelik gözaltı ve zorla başka kentlere gönderilme kampanyasını protesto için geçen cuma günü gösteri düzenlemişti.

Ülkenin sahil kenti Nador, Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişler için kullandığı önemli duraklardan biri. Fas makamları sahil kentleri başta olmak üzere ülke genelinde insan kaçakçılığı yapan şebekelere karşı mücadele yürütüyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, bu yıl içinde 50 binden fazla düzensiz göçmen Fas'tan İspanya'ya ulaştı. Bu amaçla yola çıkan bin 400'den fazla kişi ise hayatını kaybetti ya da kayboldu.

