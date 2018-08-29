Fas'ta 17 yaşındaki kadına 2 ay boyunca tecavüzle suçlanan 12 kişi gözaltında

Haziran'da kaçırılan Khadija adlı kadın, geçen hafta televizyona çıkıp başından geçenleri anlatmış, vücudundaki yara izleri, sigara yanıkları ve dövmeleri göstererek "Hayatımı mahvettiler. Onları asla affetmeyeceğim" demişti. Olay ülkede büyük öfkeye neden olmuştu.
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