Fas'ta 5 yaşındaki çocuk 32 metrelik kuyuda mahsur kaldı! Kurtarma çalışmaları 2 gündür sürüyor

Fas’tın Şafşavat kentinde içinde su bulunmayan 32 metrelik kuyuya düşen Rayan ismindeki 5 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmalarında 48'inci saat geride kaldı. Baba Abdulvahid, 1 Şubat Salı günü yerel saatle 15.00 sıralarında evlerinde ve yakınlarındaki kuyuda tadilat çalışması yaptıkları sırada bir anlık dikkatsizlikle çocukları Rayan’ın kuyuya düştüğünü ifade etti.

KUYUYA OKSİJEN VERİLİYOR

Ailenin yetkililere haber vermesi ile kurtarma çalışmaları başlarken, yetkililer kuyuya kamera indirerek çocuğun hayatta olduğunu ancak yaralı ve yarı baygın olduğunu tespit etti.

Ekipler, çocuğun havasız kalmaması için kuyuya oksijen vermeye başlarken, kuyunun çok dar olması sebebiyle derine inilememesi üzerine kazı çalışması başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalarda 48 saatin geride kaldığı ve kazıda 25'inci metreye ulaşıldığı öğrenildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Fas hükümet sözcüsü Mustafa Baytas, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Rayyan'ı kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kurtarma ekiplerinin, Başbakan, İçişleri ve Sağlık Bakanlarının gözetiminde 3 senaryo belirlediğini ifade eden Baytas, ilk senaryonun kuyunun genişletilmesi şeklinde olduğunu, bu seçenekte toprak ve taşların düşme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu aktardı.



İkinci senaryonun, kurtarma ekiplerinden kişilerin kuyuya indirilmesi şeklinde belirlendiğini ve bu planın uygulanmaya çalışıldığını ancak engellere çarptıkları için inemediklerini ifade eden Baytas, üçüncü senaryoda ise paralel sondaj yapılarak kuyuya bir geçiş açmanın ve böylece çocuğun kurtarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

Baytas yaptığı açıklamada, Rayan’ı kurtarma çalışmalarının hükümet konseyinde görüşüldüğünü, İçişleri Bakanlığının da müdahil olduğu kurtarma operasyonu için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.



Ayrıca Fas Kraliyet Jandarması'na ait ambulans helikopterin bölgeye sevk edildiği ve kurtarma sonrası çocuğa ilk müdahaleyi yapmak üzere ambulansların bekletildiği açıklandı. (AA-İHA)



