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Fas'ta kadın turistlerin öldüren 3 kişiye idam cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2019 08:43 | Son Güncelleme

Fas'ta mahkeme biri Norveç diğeri Danimarka vatandaşı iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanığı idam cezasına çarptırdı.

Fas'ta kadın turistlerin öldüren 3 kişiye idam cezası

Rabat kentindeki Sale Mahkemesi'nde bugün iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, 22 kişinin yargılandığı davada sanıklardan Abdussamed el-Cud (25), Yunus Uziyad (27) ve Reşid Afati (33) hakkında idam cezasına hükmetti. Mahkeme cinayet gerçekleşmeden önce olay mahallinden kaçan sanık Abdurrahim Hayali'yi (33) ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu diğer sanıklar hakkında ise 5 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adli kaynaklar, verilen tüm kararların 10 günlük temyiz süresinin olduğunu bildirdi.

Mahkeme ayrıca öldürülen iki kadın turistin ailesi için toplamda 2 milyon dirhem (yaklaşık 200 bin dolar) tazminat ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Fas İçişleri Bakanlığından Aralık 2018'de yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, cenazelerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında biri İsviçre vatandaşı olmak üzere 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas turist idam

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