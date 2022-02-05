HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı

Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı

05.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarmak için yatay sondaj operasyonuna başlandı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 gündür devam ediyor.

Fas'ta kuyuya düşen çocuğun kurtarılması için yatay sondaj işlemi başlatıldı

Fas'ın resmi 2. televizyon kanalının Facebook sayfasında yer alan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğinde bir kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 gündür çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, 5 yaşındaki çocuğun kurtarılması için beton borular kullanılarak yatay sondaj operasyonuna başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yatay kazı işleminin Rayyan'ın bulunduğu yere ulaşmak için 8 metrelik bir mesafeyi içerdiği aktarılarak, kazı işleminin uzmanlar tarafından yapıldığı kaydedildi.

20220205_2_52040109_73345187

HAYATTA KALMASI İÇİN OKSİJEN VERİLİYOR

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruluyor.

Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyor.

Sosyal medya platformlarında da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı! Ateşin etrafında toplanıp...Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı! Ateşin etrafında toplanıp...
Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!
Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
Anahtar Kelimeler:
Fas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın

Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.