Fas üniversitelerinde Arapça zorunlu ders olacak

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkede yapılması planlanan eğitim reformu kapsamında Arapça'nın üniversitelerde zorunlu ders olarak okutulacağını bildirdi.

Başkent Rabat'ta çeşitli okullardan öğrencilerle bir araya gelen Osmani, eğitim reformuna ilişkin yasa tasarısı konusunda açıklamalarda bulundu.

Eğitim reformunu "ülke için büyük bir kazanım" olarak değerlendiren Osmani, "Abartılı söylentilerin aksine üniversite eğitiminde ilk defa Arapça zorunlu ders olarak müfredata dahil edilecek." dedi.

Fas Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bazı derslerin Fransızca okutulmasını öngören tasarıdaki tartışmalı 2. madde, Temsilciler Meclisinde, koalisyon ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) hariç hükümet kanadı üyelerinin çoğu ve bazı muhalif partilerin oylarıyla kabul edilmişti.

Tasarının, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Danışmanlar Meclisi'nin onayına sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasa tasarısı, kamuoyunda "Fransız eğitim sisteminin Fas'a geri dönüşü" şeklinde tepkilere neden olmuştu.