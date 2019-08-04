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Fas üniversitelerinde Arapça zorunlu ders olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 21:19 | Son Güncelleme

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani: - "Abartılı söylentilerin aksine üniversite eğitiminde ilk defa Arapça zorunlu ders olarak müfredata dahil edilecek"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkede yapılması planlanan eğitim reformu kapsamında Arapça'nın üniversitelerde zorunlu ders olarak okutulacağını bildirdi.

Başkent Rabat'ta çeşitli okullardan öğrencilerle bir araya gelen Osmani, eğitim reformuna ilişkin yasa tasarısı konusunda açıklamalarda bulundu.

Eğitim reformunu "ülke için büyük bir kazanım" olarak değerlendiren Osmani, "Abartılı söylentilerin aksine üniversite eğitiminde ilk defa Arapça zorunlu ders olarak müfredata dahil edilecek." dedi.

Fas Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bazı derslerin Fransızca okutulmasını öngören tasarıdaki tartışmalı 2. madde, Temsilciler Meclisinde, koalisyon ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) hariç hükümet kanadı üyelerinin çoğu ve bazı muhalif partilerin oylarıyla kabul edilmişti.

Tasarının, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Danışmanlar Meclisi'nin onayına sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasa tasarısı, kamuoyunda "Fransız eğitim sisteminin Fas'a geri dönüşü" şeklinde tepkilere neden olmuştu.

- Fas eğitim sistemi

Fas, eğitimin Arapçalaştırılması yönündeki politikayı 1977'de benimsemişti ancak bilim, teknoloji ve matematik dersleri 1990'lı yılların başına kadar liselerde Fransızca okutuldu. Fen, iktisat, tıp ve mühendislik fakültelerindeki eğitimin Fransızca devam ettiği ülkede, lise eğitimi tamamlanana kadar tüm derslerin Arapçalaştırılması kararı alındı.

Ülkede eğitimin yeniden Fransızcalaştırılması serüveni ise Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar'ın Kasım 2015'te yayımladığı genelgeyle gündeme geldi.

Genelge, eğitim müfredatındaki karışıklığın giderilmesi, özellikle de mesleki eğitim veren liselerde eğitim bütünlüğünün sağlanması için 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren, liselerin bilim, mekanik ve elektronik teknolojileri bölümlerindeki matematik ve fen bilimleri derslerinin Fransızca okutulmasını öngörüyordu.

Fas anayasasına göre ülkenin, Arapça ve Berberice olmak üzere iki resmi dili bulunuyor. Devletin görevleri arasında dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arapça eğitim reformu Fas

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