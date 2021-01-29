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Fas uyruklu göçmeni yağmalayan Tunus uyruklu göçmen Edirne’de yakalandı

29.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Fas uyruklu göçmeni yağmalayan Tunus uyruklu göçmen Edirne’de yakalandı

Edirne’de Fas uyruklu göçmeni darp ederek yağmalayan Tunus uyruklu göçmen, İstanbul’a giderken Edirne’de yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Edirne’de darp edilerek yağmalandığını öne süren Fas uyruklu göçmen Edirne İl Jandarma Komutanlığına giderek müracaatta bulundu.

Edirne’de Fas uyruklu göçmeni darp ederek yağmalayan Tunus uyruklu göçmen, İstanbul’a giderken Edirne’de yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Edirne’de darp edilerek yağmalandığını öne süren Fas uyruklu göçmen Edirne İl Jandarma Komutanlığına giderek müracaatta bulundu. Yaşanan olayla ilgili olarak çalışma başlatan İl Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsın Tunus uyruklu bir göçmen olduğunu tespit etti.
Tunus uyruklu göçmenin ülkesine kaçmak amacıyla Edirne’den İstanbul’a gideceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Tunus uyruklu göçmeni Edirne otogarında yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ve Tunus ülkesine göndermek istediği kargoda yapılan aramada, mağdurdan yağmaladığı cep telefonları ve bin Euro para ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen Tunus uyruklu göçmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fas uyruklu göçmeni yağmalayan Tunus uyruklu göçmen Edirne’de yakalandı

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