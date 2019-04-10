HABER

Fas ve Kuveyt'ten Libya'daki krizin çözümü için "Suheyrat Anlaşması" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:06 | Son Güncelleme

Fas ve Kuveyt: "Libya'daki kriz ancak (2015 yılında imzalanan) Suheyrat Anlaşması'na uygun siyasi yollarla çözülebilir"

Fas ve Kuveyt, Libya'daki çatışan taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, çözümün 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması olduğunu vurguladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kuveyt'te düzenlenen 9. Fas-Kuveyt Ortak Yüksek Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Libya'daki kriz ancak (2015 yılında imzalanan) Suheyrat Anlaşması'na uygun siyasi yollarla çözülebilir." denildi.

Libya'daki olaylardan derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, taraflara soğukkanlı olma ve şiddetten uzak durma çağrısında bulunuldu.

- Fas-Kuveyt arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

Öte yandan, Fas ve Kuveyt arasında gıda ürünlerinin sağlık güvenliği, sosyal işler, sivil hizmet, yönetim geliştirme, eğitim sektörü ve çevre koruma konularında ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

İmza töreninde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah hazır bulundu.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Özel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konserÖzel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konser
Avcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye ettiAvcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Kuveyt Libya

En Çok Okunan Haberler

CHP'den açıklama! İşte İstanbul'da son durum

CHP'den açıklama! İşte İstanbul'da son durum

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.