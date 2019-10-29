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Fas ve Moritanya'dan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

Fas ve Moritanya'dan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

RABAT/NOVAKŞOT (AA) - Fas ve Moritanya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve mutluluk, Türk halkına ilerleme ve refah dileklerinde bulunan Fas Kralı, iki ülke ilişkilerini ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Moritanya resmi ajansının haberine göre, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani de Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Türkiye'ye ilerleme ve refah temennisinde bulunan Gazvani, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi arzusunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Moritanya

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