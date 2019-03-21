Fas ve Suudi Arabistan'dan ilişkilerde yumuşama sinyali

Fas Kralı 6. Muhammed ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Selman bin Abdülaziz Al Suud, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi istediklerini belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 6. Muhammed ile Selman iki ülke arasında uzun bir süredir yaşanan gerginliğin ardından ilk defa telefonda görüştü.

Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Fas'ın Körfez krizinde nötr bir tavır takınması, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'e gitmek için 22 Kasım'da ilk yurt dışı turu kapsamında Fas'ı ziyaret etmemesi ve akabinde patlak veren Batı Sahra sorunu gibi nedenlerle gerilmişti.

