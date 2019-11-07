HABER

Fas'dan, "Batı Sahra sorununun çözümü için çalışmaya devam" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 03:47 | Son Güncelleme

Fas'dan, "Batı Sahra sorununun çözümü için çalışmaya devam" mesajı

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesinin Batı Sahra sorununun çözüme kavuşması için dürüst ve iyi niyetle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Fas Kralı 2. Hasan'ın Kasım 1975'te binlerce Faslının Batı Sahra'ya girme emrini verdiği "Yeşil Yürüyüş"ün yıl dönümü münasebetiyle konuşma yapan 6. Muhammed, ülkesinin, Batı Sahra'nın Fas toprağı olduğu yönündeki tavrından ödün vermediğini ifade etti.

Kral 6. Muhammed, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen siyasi yaklaşım ve Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları doğrultusunda "realist, pratik ve uzlaşmacı" bir çözüme varmak için dürüst ve iyi niyetle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
Kayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybettiKayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Trabzon’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıTrabzon’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Sahra Fas

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'de 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de terör propagandası operasyonu

Balıkesir'de terör propagandası operasyonu

Baba öldü, oğlu yaralandı! Arazi tartışması kanlı bitti!

Adana'da dehşet! Baba öldü, oğlu yaralandı!

Adana'da kuş kavgası! Silahını çekip kurşun yağdırdı!

Adana'da kuş kavgası! Silahını çekip kurşun yağdırdı!

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.