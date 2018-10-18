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Fashion Prime'da defile rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de, hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yeni bir soluk getiren Fashion Prime 2.

Fashion Prime'da defile rüzgarı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yeni bir soluk getiren Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda düzenlenen defileler beğeni topladı. Şebnem Schaefer, Sema Şimşek ve Pınar Tartan gibi ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defilelerde sektör profesyonelleri buluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın ikincisi 17 Ekim Çarşamba günü fuarizmir'de başladı. Hazır giyim sektöründe kullanılan kumaşlar ve aksesuarlar kullanılarak hazırlanan kıyafetler Fashion Prime'da düzenlenen defilelerde ziyaretçilere sunuldu. Fuarda Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç tasarımcıların koleksiyonu da yine Fashion Prime podyumunda sergilendi.
MEZUNİYET DEFİLESİ YAPTILAR
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç yeteneklerin tasarladığı kıyafetlerden oluşan ve Yükseliş adını verdiği defilede deri ceketler, erkek gömlekleri ve mezuniyet kıyafetleri yer aldı.
ÜNLÜ MANKENLER DE PODYUMDA YER ALDI
IF Wedding Fashion İzmir bünyesinde gerçekleşen defilelerle ünlü isimleri ağırlayan, adını dünya arenasında duyuran İZFAŞ, Fashion Prime'da da ünlü mankenleri ağırlamaya devam etti. 21 firmanın ürünlerinden oluşan 23 parçalık defile büyük ilgi gördü. Dans şovuyla başlayan 'Fashion Prime Fashion Show' defilesinde ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Sema Şimşek ve Pınar Tartan da podyuma çıktı. Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın yaptığı defilede, 2019 - 2020 modası ön planda yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Fashion Prime'da defile rüzgarıFashion Prime'da defile rüzgarıFashion Prime'da defile rüzgarıFashion Prime'da defile rüzgarı

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