HABER

Fashion Prime'da defile rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

İZMİR'de, hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yeni bir soluk getiren Fashion Prime 2.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yeni bir soluk getiren Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda düzenlenen defileler beğeni topladı. Şebnem Schaefer, Sema Şimşek ve Pınar Tartan gibi ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defilelerde sektör profesyonelleri buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın ikincisi 17 Ekim Çarşamba günü fuarizmir'de başladı. Hazır giyim sektöründe kullanılan kumaşlar ve aksesuarlar kullanılarak hazırlanan kıyafetler Fashion Prime'da düzenlenen defilelerde ziyaretçilere sunuldu. Fuarda Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç tasarımcıların koleksiyonu da yine Fashion Prime podyumunda sergilendi. MEZUNİYET DEFİLESİ YAPTILAR Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç yeteneklerin tasarladığı kıyafetlerden oluşan ve Yükseliş adını verdiği defilede deri ceketler, erkek gömlekleri ve mezuniyet kıyafetleri yer aldı. ÜNLÜ MANKENLER DE PODYUMDA YER ALDI IF Wedding Fashion İzmir bünyesinde gerçekleşen defilelerle ünlü isimleri ağırlayan, adını dünya arenasında duyuran İZFAŞ, Fashion Prime'da da ünlü mankenleri ağırlamaya devam etti. 21 firmanın ürünlerinden oluşan 23 parçalık defile büyük ilgi gördü. Dans şovuyla başlayan 'Fashion Prime Fashion Show' defilesinde ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Sema Şimşek ve Pınar Tartan da podyuma çıktı. Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın yaptığı defilede, 2019 - 2020 modası ön planda yer aldı.

PARTNERİşte ateşle buzun buluşmasıİşte ateşle buzun buluşması
İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldıİstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı
Önce dinlediler, sonra evlendilerÖnce dinlediler, sonra evlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.