Fas'ın Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çağırdığı iddiası

Fas'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri de dün Fas'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için Rabat yönetimi tarafından geri çağrıldım." ifadesini kullanmış ve bunun geçici bir durum olduğunu belirtmişti.

Fas yönetiminden ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Büyükelçinin ülkede bulunmasının, Fas ile BAE arasındaki ilişkilerle hiçbir alakasının bulunmadığı belirtildi.

"Hibapress" isimli internet sitesinin haberinde ise büyükelçinin dönmesini gerektiren bazı idari düzenlemeler nedeniyle çağrıldığı iddia edildi.

Fas ile Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin artması üzerine büyükelçinin bu hafta içinde ülkeye çağrıldığı, bu gelişmenin, Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalında BAE'nin parmağı olduğu tahmin edilen raporun yayımlanmasının hemen ardından gerçekleştiği öne sürüldü.

Mansuri, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita'nın, Katar merkezli "Al Jazeera" televizyonunda, Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemesinin ardından Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" kanalında Fas'ın, toprak bütünlüğü (Batı Sahra) aleyhinde belgesel yayımlamasına işaret ederek, geri çağrılma sebebinin iki ülke ilişkilerinde yaşanan bu son gelişmeyle ilgili olduğunu kaydetmişti.

Rabat yönetimi tarafından bu gelişmeleri görüşmek üzere üç gün önce çağrıldığını kaydeden Mansuri, bunu diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek normal bir gelişme şeklinde değerlendirmişti.

- Fas'ın Yemen'deki koalisyondan çekildiği iddiası

Fas'ın, önceki gün Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonunun askeri faaliyetlerine katılmayı durdurduğu iddia edilmişti.

Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan hükümet yetkilisi, Fas'ın artık Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri faaliyetlerine ve bakan düzeyindeki toplantılara katılmadığını açıklamıştı.