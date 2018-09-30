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Fas'ın Batı Sahra için önerisi "özerklik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 03:11 | Son Güncelleme

Batı Sahra'dan sorumlu Fas Kraliyet Danışma Konseyi Üyesi Abdulmecid Bilgazal, ülkesinin, Batı Sahra sorununun çözümü için en önemli önerisinin özerklik olduğunu bildirdi

Batı Sahra'dan sorumlu Fas Kraliyet Danışma Konseyi Üyesi Abdulmecid Bilgazal, ülkesinin, Batı Sahra sorununun çözümü için en önemli önerisinin özerklik olduğunu söyledi.

Bilgazal, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in, Batı Sahra sorununu görüşmek üzere tarafları 4-5 Aralık tarihlerinde Cenevre'ye davet etmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkesinin, Batı Sahra sorununu BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi dahilinde gördüğünü ve müzakerelerin Cezayir katılmadan yapılamayacağını ifade eden Bilgazal, sorunun çözüme ulaşması için sunabilecekleri en önemli önerinin özerklik olduğunu belirtti.

Basında, Köhler'in Fas, Cezayir, Polisario Cephesi ve Moritanya'yı, 4-5 Aralık tarihlerinde Batı Sahra sorununu görüşmek üzere Cenevre'ye davet ettiği haberleri yer almıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın, 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Fas Kralı 6. Muhammed 5 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "40 yılı aşkın süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." ifadesini kullanmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada da "Lübnan Hizbullahı'nın Polisario Cephesi'ne destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinin Polisario'ya askeri eğitim ve silah yardımı sunduğu" öne sürülmüştü.

Moritanya'nın ise Batı Sahra sorununda tarafsız olduğunu söylemesine rağmen zaman zaman Polisario Cephesi'nden yetkilileri ülkede kabul etmesi Rabat yönetimini rahatsız ediyor.

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Batı Sahra Fas

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