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Fas'ın gözlem uydusu ulusal güvenliğe katkı sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, dün fırlatılan yeni uydunun ulusal güvenlik ve bilgi güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin dün uzaya gönderdiği MOHAMMED VI-B uydusunun ulusal güvenlikle ilgili bilgi ve bilgi güvenliğini arttırma imkânı sağlayacağını söyledi.

Başbakan Osmani, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin ikinci gözlem uydusunu uzaya göndermesinin övünülecek bir başarı olduğunu ifade etti.

MOHAMMED VI-B uydusuyla Fas'ın bilgiye, başkalarından satın almadan, kendi imkânlarıyla ulaşacağını belirten Osmani, bunun ulusal güvenlik için önemini vurguladı.

Osmani ayrıca, uydunun sağlayacağı bilgilerin önemli bir kısmının kentsel gelişmeler, çölleşmenin izlenmesi, arazi ve sınır gözetimi, güvenlik, haritalama, orman dönüşümü ve gelişimiyle diğer bazı konular hakkında olacağını kaydetti.

Fas'ın yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu "MOHAMMED VI-B" dün Fransız Guyanası'ndaki uzay merkezinden fırlatılmıştı.

Fas, "MOHAMMED VI-A" adlı ilk gözlem uydusunu ise 7 Kasım 2017'de uzaya göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas MOHAMMED VI-B uydusu Sadeddin el-Osmani

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