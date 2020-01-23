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Fas'ın kıta sahanlığına yönelik yeni adımı İspanya ile krize neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Fas'ın kıta sahanlığına yönelik yeni adımı İspanya ile krize neden oldu

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın, Rabat'a yapacağı resmi ziyaretten iki gün önce Kanarya Adaları etrafındaki kıta sahanlığına yönelik Fas Meclisinde onaylanan yasalar, iki ülke arasında yeni bir krizinin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Fas Meclisi, ülkenin güney batısındaki Batı Sahra ile bağlantılı okyanus sularının kontrolüyle ilgili iki yasayı kabul etti.

Fas'ın çıkardığı yasaların altındaki esas gerekçe, Batı Sahra'nın suları üzerindeki egemenliğini artırması olmasına rağmen bu girişim, Kanarya Adaları'nın bölgeye yakın olmasından dolayı İspanya'nın deniz sınırlarının da ihlali olarak yorumlandı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak, İspanyol basınındaki haberlerde, Fas'ın bu girişiminin Batı Sahra suları üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi amaçladığı ancak Birleşmiş Milletler (BM) tarafından onaylanmadığı için uluslararası hukukta karşılığının bulunmadığı belirtildi.

Fas Meclisinde kabul edilen yasaların yürürlüğe girmesi için Senato onayının ve Kral 6. Muhammed'in imzasının gerektiği de hatırlatılarak, bu adımların gelecek aylarda atılabileceği vurgulandı.

- "Hiçbir tek taraflı adım ya da gerçek dışı bir siyaset olmayacak"

İspanya'da kısa süre önce göreve başlayan sol koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten ve ilk yurt dışı gezisini cuma günü Fas'a yapacak Arancha Gonzalez Laya, Twitter'dan konuya ilişkin "Fas ile son haftalarda görüştüğümüz gibi bu konuyla ilgili hiçbir tek taraflı adım ya da gerçek dışı bir siyaset olmayacak." paylaşımında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından da "Her iki taraf da başlangıç noktasında hemfikir. Deniz sınırları sadece sağduyuyla, uluslararası hukukla ve ortak anlaşmayla konuşulabilir. Fas bu konuda bizimle tamamen aynı görüştedir. Bu yasalar, bölgesel sınırlamaları kapsamıyor. " şeklinde açıklama geldi.

Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, "Fas, deniz sularımızın bir milimetresine bile dokunursa karşısında İspanya merkezi hükümetini ve Kanarya Adaları yerel hükümetini bulur." dedi.

İspanya ile Fas arasında deniz ve kara sınırlarıyla ilgili geçmişte de sorunlar yaşanmıştı.

Fas topraklarında olan iki kent (Ceuta ve Melilla) İspanya'ya bağlı olurken, Ceuta yakınlarındaki küçük ada "Perejil"den (Maydanoz) dolayı 2002'de sorun yaşanmıştı.

Dış politikada, Fas ile ilişkilerine öncelik veren İspanya, son dönemlerde özellikle düzensiz göçe karşı bu ülkeyle karşılıklı iş birliği yapıyor.

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Fas İspanya İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya Kanarya Adaları kıta sahanlığı sorunu

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