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Fas'ın Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan çekildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 01:12 | Son Güncelleme

Fas'ın Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan çekildiği iddiası

Fas'ın, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonunun askeri faaliyetlerine katılmayı durdurduğu iddia edildi.

Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan Faslı bir hükümet yetkilisi, Fas'ın artık Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri faaliyetlerinde ve bakan düzeyindeki toplantılara katılmadığını belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan-Fas ilişkilerinin, Suudi Al-Arabiya kanalındaki Fas karşıtı bir yayının ardından iyice büyüdüğü ortaya çıktı.

Başka bir hükümet yetkilisi de AP'ye yaptığı açıklamada, Fas yönetiminin söz konusu yayınla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Riyad'daki büyükelçisini çağırdığını belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Katar merkezli Al-Jazeera televizyonunda, Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemiş, bunun ardından Al-Arabiya'da Fas'ın, Batı Sahra'yı işgal ettiğine dair bir belgesel yayınlanmıştı.

- Fas ve Suudi Arabistan gerginliği

Fas yönetiminin Katar krizindeki tarafsız tutumu, Katar'a gıda yüklü uçak göndermesi ve Fas Kralı 6. Muhammed'in Doha'yı ziyaret etmesinin ardından iki ülke ilişkileri gerilmişti. Gerginlik, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin Fas'ın Suudi Arabistan'a destek mesajı vermemesiyle artmıştı.

Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna 22 Kasım'da çıkan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin, Moritanya ve Cezayir'i gezen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fas'ı ziyaret etmemişti.

- Yemen'deki iç savaş

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmaların olduğu Yemen'de dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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