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Fasl-ı Şahane’de "Bimarhane" tiyatro gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:06 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında "Bimarhane" isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.?Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde fasıl dinletisinin ardından, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Fasl-ı Şahane’de "Bimarhane" tiyatro gösterisi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında "Bimarhane" isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

?Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi’nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde fasıl dinletisinin ardından, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Düşevi oyuncuları tarafından oynanan ve yönetmenliğini Cem Kaynar’ın yaptığı "Bimarhane" isimli tiyatro oyunu Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi’nde (Tımarhanesinde) dört akıl hastasının bakış açısıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananları sahneye taşıdı Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

Fasl-ı Şahane’de

Fasl-ı Şahane’de

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